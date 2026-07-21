شقيق لامين يامال الصغير يخطف قلوب الجماهير في مونديال 2026 - شاهد

وظهر كين، البالغ من العمر ثلاث سنوات، في عدة لقطات إلى جانب شقيقه، بينها احتضانه بعد الفوز، ورقصه داخل الملعب، واحتفاظه بقطعة من شباك المرمى كتذكار، ما جعله واحداً من أكثر الشخصيات تداولاً في البطولة رغم عدم مشاركته في المباريات.
ويحرص لامين يامال على اصطحاب شقيقه في لحظات الاحتفال، مؤكداً في تصريحات سابقة أن علاقته به قوية جداً وأنه يعتبره بمثابة ابنه، الأمر الذي زاد من تفاعل الجمهور مع ظهورهما معاً.
هذه كرة القدم pic.twitter.com/4VhrN2NmIV
عسل اوي في رده فعله ومتعلق بيه
ولامين يامال واخده معاه في كل مكان
وفي كل احتفالات سواء مع برشلونه
او مع منتخب اسبانيا #España #EspañaArgentina #ArgentinaVsEspaña #اسبانيا_الأرجنتين #كاس_العالم_٢٠٢٦
pic.twitter.com/MooNom9iua
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