شقيق لامين يامال الصغير يخطف قلوب الجماهير في مونديال 2026 - شاهد

الوكيل الإخباري- أثار شقيق النجم الإسباني لامين يامال الأصغر، كين، اهتمام الجماهير خلال احتفالات تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026، بعدما خطفت عفويته وصوره ومقاطع الفيديو الخاصة به أنظار المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وظهر كين، البالغ من العمر ثلاث سنوات، في عدة لقطات إلى جانب شقيقه، بينها احتضانه بعد الفوز، ورقصه داخل الملعب، واحتفاظه بقطعة من شباك المرمى كتذكار، ما جعله واحداً من أكثر الشخصيات تداولاً في البطولة رغم عدم مشاركته في المباريات.



ويحرص لامين يامال على اصطحاب شقيقه في لحظات الاحتفال، مؤكداً في تصريحات سابقة أن علاقته به قوية جداً وأنه يعتبره بمثابة ابنه، الأمر الذي زاد من تفاعل الجمهور مع ظهورهما معاً.

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لامين يامال يثير إعجاب واسع بعد ان ظهر وهو يحتفل مع اخوه الصغير بطريقة دافئة جميله . pic.twitter.com/UYqIMwONFo July 20, 2026

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هذه كرة القدم كين شقيق لامين يامال أصبح نجماً محبوباً بمدرجات كأس العالم وتميمة حظ لإسبانياهذه كرة القدم pic.twitter.com/4VhrN2NmIV July 20, 2026

لااااااااامييين إد إيه فرحة الشقيق الأصغر ل لامين يامال جميلة خطف الأنظار هذا الطفل الجميل pic.twitter.com/UVy4x3fS0U July 20, 2026



عسل اوي في رده فعله ومتعلق بيه

ولامين يامال واخده معاه في كل مكان

وفي كل احتفالات سواء مع برشلونه

او مع منتخب اسبانيا #EspañaArgentina #ArgentinaVsEspaña #اسبانيا_الأرجنتين #كاس_العالم_٢٠٢٦

pic.twitter.com/MooNom9iua تجميعه لاجمل لقطات لامين يامال مع اخوه الصغير (كيني)عسل اوي في رده فعله ومتعلق بيهولامين يامال واخده معاه في كل مكانوفي كل احتفالات سواء مع برشلونهاو مع منتخب اسبانيا #España July 20, 2026