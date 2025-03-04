شكّل قرية صغيرة من عائلته فقط.. رجل تنزاني لديه 104 أبناء و144 حفيدا! -فيديو

الوكيل الإخباري- أصبح إرنستو كابينغا من تنزانيا حديث وسائل الإعلام بعد أن كشفت تقارير عن عائلته الكبيرة التي تضم 16 زوجة و104 أولاد و144 حفيدًا. بدأت القصة في عام 1961 عندما تزوج كابينغا زوجته الأولى، ولكن والده كان مصراً على توسيع العشيرة، مما دفعه للزواج عدة مرات أخرى.

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وبمرور الوقت، وصل عدد زوجات كابينغا إلى 20 زوجة، لكن بعد عدة طلاقات، استقر لديه الآن 16 زوجة. ونتيجة لهذه الزيجات، أصبح لديه عائلة ضخمة تتكون من 104 أولاد و144 حفيدًا.



وفي حديثه لموقع Oddity Central، وصف كابينغا عائلته بأنها أشبه بقرية صغيرة، حيث تعيش كل زوجة في منزل مستقل، ويعاونها أبناؤها وأحفادها في الأعمال المنزلية. كما أشار إلى أن الأسرة تعتمد على الزراعة في توفير الغذاء والاحتياجات اليومية، من خلال زراعة الذرة والفاصوليا والموز، ويقومون ببيع الفائض من المنتجات.



وعلى الرغم من حجم العائلة الكبير، أكد كابينغا أن الصراعات بين أفراد الأسرة نادرة، حيث يتناقشون بصراحة لحل أي مشكلة، وإذا لم يتوصلوا إلى حل، يلجؤون إلى الاستشارة.



أما عن تذكر أسماء جميع أبنائه وأحفاده، فأوضح كابينغا أنه لا يستطيع تذكرها جميعًا، لكنه يتعرف على حوالي 50 اسماً، فيما يميز البقية من خلال وجوههم



