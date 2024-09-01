صحيفة: الرطوبة ارتفعت في العالم كله بشكل غير مسبوق

11:03 ص

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الوكيل الإخباري- حذر علماء من أن الكوكب بأكلمه على وشك تسجيل الصيف الأكثر رطوبة على الإطلاق، هذا العام وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة واشنطن بوست. اضافة اعلان





وأشار تقرير الصحيفة، إلى أن الحرارة هذا العام ارتفعت إلى حدود عدم القدرة على البقاء في بعض المناطق، مضيفة أن ذلك مرتبط بالازدياد التدريجي في درجة حرارة الكوكب بسبب التغير المناخي الناجم عن أفعال الإنسان.



وأضاف التقرير أن العديد من الخبراء تنبأوا منذ فترة طويلة بأن ارتفاع درجة حرارة العالم من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، الأمر الذي قد يتسبب بعواقب مثل زيادة الضغط على جسم الإنسان، وزيادة احتمالات هطول أمطار غزيرة ومدمرة، وارتفاع درجات الحرارة ليلاً.



ومع بقاء بضعة أيام فقط على انتهاء الصيف، فإن هذا الفصل في طريقه ليكون الأكثر رطوبة على الإطلاق في العالم، وذلك وفقاً لعالمي الأرصاد الجوية الأميركين بن نول وبراين بريتشنايدر.



وفي ذات السياق يقول عالم المناخ في جامعة كاليفورنيا كولين رايموند، إن زيادة الرطوبة تجعل حرارة الصيف تبدو أكثر قسوة، مع تأثير خاص على درجات الحرارة الليلية، وهذا يعني المزيد من الطلب على التبريد، وعواقب صحية أسوأ عندما يكون التبريد غير متاح أو غير ميسور التكلفة.



كما وجدت دراسة أخرى، نُشرت عام 2022 من قبل علماء المناخ في الولايات المتحدة والصين، أن زيادة الرطوبة أدت إلى أحداث متطرفة أكثر تواتراً وقوة مثل موجات الحر والأعاصير والعواصف الحرارية والفيضانات المفاجئة.



وتهدد الرطوبة العالية حياة الإنسان، حيث تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة أو الوفاة.



وأشارت الصحيفة الأميركية، إلى أنه وفي واحدة من أكثر حالات الحرارة شدة، شهدت أجزاء من الخليج العربي مؤشر حرارة يتجاوز 50 درجة في منتصف يوليو مع ارتفاع شديد بمستويات الرطوبة، مضيفة أن شهر يوليو كان الأكثر حرارة، حيث شهد فيه الكوكب أربعة أيام هي الأكثر سخونة على الإطلاق.







