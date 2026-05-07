صداع نهاية يوم العمل.. اليكم السبب وراء آلامكم المستمرة

وبحسب موقع "ساينس ألرت"، يوضح مختصون في طب الأعصاب أن الإجهاد المستمر في بيئات العمل الحديثة يبقي الجسم في حالة "تأهب" دائمة، مما يؤدي إلى ارتفاع هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين.
هذا الوضع يتسبب في شد عضلي بمنطقة الرقبة والكتفين وفروة الرأس، ويقلل من عتبة الألم في الدماغ، مما يزيد من حدة وتكرار نوبات الصداع.
كما أشار الأطباء إلى أن الإجهاد المزمن يؤثر سلباً على جودة النوم، ما يفاقم حساسية الجهاز العصبي ويخلق حلقة مفرغة من الألم والإرهاق، فضلاً عن تراجع الإنتاجية وزيادة الأخطاء.
ويوصي الخبراء بضرورة اعتماد فترات راحة قصيرة، وممارسة النشاط البدني، وتقنيات الاسترخاء، مع وضع حدود واضحة بين العمل والحياة الشخصية، وضرورة استشارة الطبيب في حال تكرار الحالة.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تساعد طفلك قبل الامتحانات؟
-
كاليفورنيا .. طالب يتباهى باستخدام الذكاء الاصطناعي في الامتحانات ويثير الجدل
-
الفرق بين الخجل لدى الطفل والقلق الاجتماعي
-
بـ8 خطوات.. هكذا تتفادى التسمم الغذائي خلال السفر
-
بعد كورونا.. هل نحن أمام جائحة "فيروس هانتا"؟
-
لهذا السبب يصبح الإنسان "وجبة شهية" للبعوض
-
إصابة 51 طالبًا بحالات اختناق إثر حريق هائل قرب مدرسة في مصر!
-
شركة طيران أمريكية تقرر إلغاء تقديم وجبات الطعام