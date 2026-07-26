صداقة تنتهي بانتهاء الظروف.. ما سر رحيل بعض الأشخاص من حياتنا؟

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الوكيل الإخباري- قد يتساءل البعض عن سبب ابتعاد أشخاص كانوا قريبين منهم بمجرد انتهاء مرحلة أو ظرف مشترك. ويُعرف هذا النوع من العلاقات باسم "صداقة المواسم"، وهي علاقة ترتبط بفترة زمنية أو مكانية محددة، مثل الدراسة أو العمل أو مرحلة معينة من الحياة. اضافة اعلان





توضح فكرة صداقة المواسم أن بعض الأشخاص يدخلون حياتنا لمشاركة تجربة محددة، ثم تتغير العلاقة تدريجيًا مع تغير الظروف، دون أن يعني ذلك أن المشاعر أو الذكريات السابقة كانت غير حقيقية.



أبرز علامات صداقة المواسم:



ارتباط العلاقة ببيئة أو ظرف مشترك، مثل زملاء العمل أو الدراسة.

التركيز على الحاضر أكثر من بناء خطط مستقبلية طويلة.

ضعف التواصل بعد انتهاء المرحلة التي جمعت الطرفين.



كيف نتعامل معها؟

ينصح الخبراء بتقبل الطبيعة المؤقتة لبعض العلاقات، وتقدير اللحظات الجميلة بدل الشعور بالخذلان، مع ترك مساحة للابتعاد دون لوم أو محاولة إجبار العلاقة على الاستمرار.



فالنضج العاطفي لا يعني الاحتفاظ بكل الأشخاص إلى الأبد، بل تقدير دور كل شخص في المرحلة التي شاركناها، والاحتفاظ بالأثر الطيب الذي تركه.





