صدفة تنقذ حياة.. انتشال رجل عالق في شق صخري بعمق 5 أمتار بأمريكا

الوكيل الإخباري- نجحت فرق الإنقاذ في ولاية أوريغون الأمريكية في إنقاذ رجل من موت محقق بعد سقوطه في شق صخري ضيق بعمق يصل إلى 15 قدماً قرب جامعة أوريغون في مدينة يوغين، حيث عُثر عليه مصادفة من قبل مارة أبلغوا الطوارئ.

وذكرت إدارة إطفاء يوغين–سبرينغفيلد أن نحو 20 من رجال الإنقاذ شاركوا في عملية معقدة، بعدما وُجد الرجل فاقداً للوعي ومحشوراً بين جدار خرساني وصخرة كبيرة في منطقة يصعب الوصول إليها.



وأوضحت السلطات أن الرجل، في منتصف الثلاثينيات من عمره، نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة، إذ سُجلت درجة حرارة جسمه 76 فهرنهايت نتيجة تعرضه لانخفاض حاد في حرارة الجسم.



وأشادت فرق الإطفاء بيقظة المارة، مؤكدة أن تدخلهم السريع كان عاملاً حاسماً في إنقاذ حياته، في حادثة وُصفت بـ**«الإنقاذ من حافة الموت»**.