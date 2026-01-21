صدفة تنقذ حياة.. انتشال رجل عالق في شق صخري بعمق 5 أمتار بأمريكا

وذكرت إدارة إطفاء يوغين–سبرينغفيلد أن نحو 20 من رجال الإنقاذ شاركوا في عملية معقدة، بعدما وُجد الرجل فاقداً للوعي ومحشوراً بين جدار خرساني وصخرة كبيرة في منطقة يصعب الوصول إليها.
وأوضحت السلطات أن الرجل، في منتصف الثلاثينيات من عمره، نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة، إذ سُجلت درجة حرارة جسمه 76 فهرنهايت نتيجة تعرضه لانخفاض حاد في حرارة الجسم.
وأشادت فرق الإطفاء بيقظة المارة، مؤكدة أن تدخلهم السريع كان عاملاً حاسماً في إنقاذ حياته، في حادثة وُصفت بـ**«الإنقاذ من حافة الموت»**.
-
أخبار متعلقة
-
لماذا تسرق القطط مكانك المفضل؟
-
هجوم تمساح يُصيب شاباً بجروح خطيرة في أستراليا
-
"قرش الأنمي" في إسبانيا.. ملامح غريبة ومفاجأة مرعبة داخل أحشائه - صور
-
مشادة عنيفة في الشارع العام بين أوروبية وفتاة أفريقية تثير غضبًا واسعًا- فيديو
-
لاعبة تركية توقف مباراة في أستراليا لمساعدة فتاة أصيبت بالإغماء - فيديو
-
حادثة طعن في مقهى بمخبز في سامسون بتركيا - فيديو
-
كاميرا توثّق اعتداء طالب ابن مسؤول على زميله بكرسي في الصين
-
روسيا تحت الحصار الأبيض.. الثلوج تبتلع الطوابق الأربعة الأولى من المباني - فيديو