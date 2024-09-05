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صدق أو لا تصدق.. الجزر لا يفيد النظر

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 05-09-2024 12:39 م

الوكيل الإخباري-   لأجيال، ارتبط الجزر بفكرة تحسين البصر، خصوصاً الرؤية الليلية، وهذا الاعتقاد ترسخ بشكل كبير في الثقافة الشعبية لدرجة أنه نادراً ما يُشكك فيه. 

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لكن وفقاً للمؤلف كريش أشوك، فإن هذه الفكرة هي نتاج حملة دعائية بريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، هدفها إخفاء استخدام الرادار، زاعمة أن الطيارين البريطانيين يحسنون رؤيتهم الليلية عبر تناول الجزر.


والجزر غني بالبيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين A، وهو أساس لصحة العين، خاصة للرؤية الليلية، وفقاً للدكتور جاغاديش جيه هيريماث.


ومع ذلك، تؤكد الدراسات الحديثة أن تناول الجزر وحده لا يعزز البصر بشكل ملحوظ، وأن عوامل غذائية أخرى تلعب دوراً أكبر.

 

وبحسب موقع Indian Express، فيما يأتي الأطعمة البديلة لصحة العين:
الخضراوات الورقية 
الأسماك الدهنية
الحمضيات
المكسرات والبذور


والحفاظ على صحة العين يشمل اتباع نظام غذائي متوازن، وارتداء النظارات الواقية، والراحة الكافية.

 
gnews

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