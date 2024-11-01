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صراع تجار المخدرات يخلف 5 إصابات خطرة في فرنسا

الحي في مدينة بواتييه حيث وقع إطلاق النار
الحي في مدينة بواتييه حيث وقع إطلاق النار
الجمعة، 01-11-2024 11:47 ص
الوكيل الإخباري-  أصيب خمسة أشخاص بجروح خطرة في إطلاق نار وقع ليل الخميس-الجمعة أمام مطعم في مدينة بواتييه في وسط فرنسا الغربي، على ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو الذي ربط الحادث بأوساط الاتجار بالمخدرات.اضافة اعلان


وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن أكثر من مئة شخص شهدوا الحادث أو شاركوا فيه.

وأضاف أن إطلاق نار كان قد سبقه شِجار بين مجموعات كبيرة من عصابات المخدرات.

من جهته، أفاد مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" بأن حياة أحد الجرحى، وهو قاصر يبلغ من العمر 15 عاماً، في خطر.

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