صراع تجار المخدرات يخلف 5 إصابات خطرة في فرنسا

وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن أكثر من مئة شخص شهدوا الحادث أو شاركوا فيه.
وأضاف أن إطلاق نار كان قد سبقه شِجار بين مجموعات كبيرة من عصابات المخدرات.
من جهته، أفاد مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" بأن حياة أحد الجرحى، وهو قاصر يبلغ من العمر 15 عاماً، في خطر.
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