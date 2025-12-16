صراع ثورين في شوارع دلهي يوقف المرور ويذهل المارة (فيديو)

الوكيل الإخباري- شهد أحد شوارع دلهي يوم الأحد مشهدًا غريبًا، حين تصارع ثوران هائجان وسط حركة المرور، ما أدى لتوقف السيارات لفترة طويلة واصطدامهما بعدة مركبات ودراجة نارية.

وانتشر فيديو للحادث على منصات التواصل، أظهر الثورين في شوارع مزدحمة والمارة في حالة دهشة وذعر، بينما حاول بعض السكان التدخل للسيطرة على الوضع، وتدخل الجيش لاحقًا لفصل الحيوانات.

ورغم العنف، لم تُسجل أي إصابات، ولاقت الحادثة تفاعلاً واسعًا وتعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

View this post on Instagram A post shared by Ohho Delhi – News, Events & Must-Dos (@ohhodelhi)