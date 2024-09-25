صفار بيض دجاج "باللون الأبيض" في اليابان .. ما القصة؟

بدأت القصة عندما نشر تسودا جونكو، رئيس تحرير مجلة "تصميم نو هيكيداشي" الإلكترونية، صورة لبيضة مسلوقة مقطوعة إلى نصفين على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقًا).
وعلى الرغم من أن هذه الصورة قد تبدو بسيطة وغير مثيرة للاهتمام في البداية، إلا أنها سرعان ما لفتت الأنظار وانتشرت بشكل واسع بسبب شيء غريب وغير مألوف – حيث كان صفار البيضة بنفس بياض البيض المحيط بها.
ولم يذكر جونكو في منشوره أي تفاصيل عن مصدر هذه البيضات أو السبب وراء تحول لون الصفار إلى الأبيض عند سلقه، لكن مع انتشار المنشور بشكل كبير، قام أحد المستخدمين بشرح أن هذا النوع من البيض يُعرف باسم "شيروتاما"، ويأتي من مزرعة ناكامورا للبستنة في مدينة إيتومان، التي تُعد المزرعة الواقعة في أقصى جنوب اليابان والمتخصصة في تربية الدجاج.
السر وراء لون الصفار الأبيض غير المعتاد يعود إلى النظام الغذائي الذي يُعطى للدجاج، حيث يتم تغذية الدجاج بالأرز كجزء من نظامه الغذائي اليومي، مما يؤدي إلى تحول لون الصفار إلى الأبيض عند طهي البيض. ويُستخدم هذا البيض بشكل خاص في إعداد أطباق مميزة مثل "أومورايز" الأبيض (عجة الأرز) و"تاماكوياكي" الأبيض (عجة يابانية).
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