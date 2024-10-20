صورة تفضح برازيلية حاولت تهريب مخدرات في المطار

الوكيل الإخباري- اعتُقلت برازيلية بالجرم المشهود في مطار مانشستر بالمملكة المتحدة، بعدما أثارت الشكوك بتصرفاتها. وخلال محاولتها تبرئة نفسها، أظهرت بالخطأ صور مخدرات على هاتفها المحمول.

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ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، دافعت البرازيلية لاريسا لينز، 27 عامًا، عن نفسها أمام ضباط المطار، مؤكدة أن هدفها هو "استكمال السياحة في بريطانيا، بعدما أنهت جولتها في فرنسا والبرتغال".

وحاولت إنكار أي نشاط غير قانوني بإظهار صور عن الفترة التي قضتها في فرنسا. لكن تصفح الصور على هاتفها كشف صورة مخدرات.



وأمام الضغط انهارت واعترفت بأنها ابتلعت وأخفت في أحشائها وملابسها نحو 100 حبة كوكايين تقدر بحوالي 92 ألف دولار.



لا سجل إجرامي

وأمرت محكمة الجنايات في المملكة المتحدة أمس بترحيلها إلى البرازيل، على أن تستكمل مدة سجنها 3 أعوام في موطنها. وحسب التحقيقات، ليس في سجل لاريسا إدانات سابقة في المملكة المتحدة أو في البرازيل، حيث دفعت محاميتها لورا بروم بأنها غرر بموكلتها التي تعيش اليأس المطلق والفقر، فاضطرت بسبب العوز إلى أعمال غير قانونية.



تخاطر بسلامتها وحريتها

من جهته، أبرز القاضي الذي أصدر الحكم، باتريك فيلد كيه سي، أن لاريسا خاطرت بسلامتها وحريتها، الأمر الذي أكد أن حالتها العقلية قد تكون مضطربة، خاصة أنها أم لأربعة أطفال وتخاطر بحرمانها منهم.