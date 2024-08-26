 
الإثنين 2024-08-26 11:07 ص
 

 

صور- أرض عجائب لمحبي الطيران.. رجل أمريكي يحول الطائرات إلى أماكن إقامة مذهلة

طائرة تم تحويلها إلى سكن مكون من ثلاث غرف نوم وحمامين
طائرة تم تحويلها إلى سكن مكون من ثلاث غرف نوم وحمامين
الإثنين، 26-08-2024 08:30 ص

الوكيل الإخباري-   يقوم رجلٌ في أمريكا يُدعى جون كوتويكي بتحويل الطائرات إلى أماكن إقامة مذهلة، وذلك في مدينة واسيلا، بولاية ألاسكا.

اضافة اعلان

 

وفي منشأة «FLY8MA Pilot Lodge»، يمكن القيام بجولة طيران ذات مناظر خلابة مع إطلالات على الأنهار الجليدية، أو تلقي درس طيران، أو حتى الانخراط بشكل كامل والحصول على التدريب. الإضافة الأحدث للموقع هي طائرة من طراز «ماكدونل دوغلاس دي سي 9» التي تم تحويلها إلى سكن مكون من ثلاث غرف نوم وحمامين، حسب «سي إن إن».


ويمكن التوجه إلى واحدة من تجربتي إقامة فريدتين، وهما في طائرة من طراز «دوغلاس دي سي 6» المعدلة، أو النسخة الأحدث منها، «ماكدونل دوغلاس دي سي 9». وتبلغ تكلفة الإقامة في طائرة تحتوي على موقد نار على سطح الجناح حوالي 448 دولاراً في الليلة.


 يُشار إلى أن جون كوتويكي امتلك سابقًا مدرسة طيران في ولاية فلوريدا، قبل أن يعمل كطيار تجاري، وينتهي به المطاف في ألاسكا.


وقال كوتويكي إن العمل كطيار لدى شركات الطيران "يدر دخلاً جيدًا، لكنه عمل ممل للغاية".


وبعد أن وقع في حب المنطقة خلال إجازة قضاها في المشي لمسافات طويلة، وصيد الأسماك، ورصد الدببة، اختار كوتويكي هذه المنطقة كوجهة حيث يمكنه هو وفريقه "شراء الكثير من العقارات، وربما تطوير المطار الخاص بهم ، وإدارة مشروعهم الخاص".


Image1_820242682326367360736.jpg
Image1_820242682336466627075.jpg

Image1_820242682430295581960.jpg

Image1_820242682440764877724.jpg

Image1_820242682450381207937.jpg

 

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات قانون جديد في أستراليا يمنح الموظفين الحق في عدم التوافر خارج ساعات العمل

بن غفير

فلسطين نتنياهو يعلق على تصريحات بن غفير بشأن الأقصى

الثور الهائج في محيط مستشفى الطفيلة | من المصدر

أخبار محلية الأمن يتعامل مع ثور هائج في الطفيلة (فيديو)

مستشفى الشهداء

فلسطين توقف مستشفى شهداء الأقصى عن العمل

جنود الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل

عداد تاكسي

فيديو الوكيل هيئة النقل: لا تعديل لتعرفة فتح العداد للتكسي الحاصل على تصريح مؤقت للعمل بعمّان

تعبيرية

خاص بالوكيل هيئة النقل: لا تعديل لتعرفة فتح العداد للتكسي الحاصل على تصريح مؤقت للعمل بعمّان

تداول

منوعات أفضل مؤشرات وأنماط التداول للمبتدئين



 


الأكثر مشاهدة