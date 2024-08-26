صور- أرض عجائب لمحبي الطيران.. رجل أمريكي يحول الطائرات إلى أماكن إقامة مذهلة

الوكيل الإخباري- يقوم رجلٌ في أمريكا يُدعى جون كوتويكي بتحويل الطائرات إلى أماكن إقامة مذهلة، وذلك في مدينة واسيلا، بولاية ألاسكا.

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وفي منشأة «FLY8MA Pilot Lodge»، يمكن القيام بجولة طيران ذات مناظر خلابة مع إطلالات على الأنهار الجليدية، أو تلقي درس طيران، أو حتى الانخراط بشكل كامل والحصول على التدريب. الإضافة الأحدث للموقع هي طائرة من طراز «ماكدونل دوغلاس دي سي 9» التي تم تحويلها إلى سكن مكون من ثلاث غرف نوم وحمامين، حسب «سي إن إن».



ويمكن التوجه إلى واحدة من تجربتي إقامة فريدتين، وهما في طائرة من طراز «دوغلاس دي سي 6» المعدلة، أو النسخة الأحدث منها، «ماكدونل دوغلاس دي سي 9». وتبلغ تكلفة الإقامة في طائرة تحتوي على موقد نار على سطح الجناح حوالي 448 دولاراً في الليلة.





يُشار إلى أن جون كوتويكي امتلك سابقًا مدرسة طيران في ولاية فلوريدا، قبل أن يعمل كطيار تجاري، وينتهي به المطاف في ألاسكا.



وقال كوتويكي إن العمل كطيار لدى شركات الطيران "يدر دخلاً جيدًا، لكنه عمل ممل للغاية".



وبعد أن وقع في حب المنطقة خلال إجازة قضاها في المشي لمسافات طويلة، وصيد الأسماك، ورصد الدببة، اختار كوتويكي هذه المنطقة كوجهة حيث يمكنه هو وفريقه "شراء الكثير من العقارات، وربما تطوير المطار الخاص بهم ، وإدارة مشروعهم الخاص".













