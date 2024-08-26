صور- أرض عجائب لمحبي الطيران.. رجل أمريكي يحول الطائرات إلى أماكن إقامة مذهلة

ويمكن التوجه إلى واحدة من تجربتي إقامة فريدتين، وهما في طائرة من طراز «دوغلاس دي سي 6» المعدلة، أو النسخة الأحدث منها، «ماكدونل دوغلاس دي سي 9». وتبلغ تكلفة الإقامة في طائرة تحتوي على موقد نار على سطح الجناح حوالي 448 دولاراً في الليلة.
وقال كوتويكي إن العمل كطيار لدى شركات الطيران "يدر دخلاً جيدًا، لكنه عمل ممل للغاية".
وبعد أن وقع في حب المنطقة خلال إجازة قضاها في المشي لمسافات طويلة، وصيد الأسماك، ورصد الدببة، اختار كوتويكي هذه المنطقة كوجهة حيث يمكنه هو وفريقه "شراء الكثير من العقارات، وربما تطوير المطار الخاص بهم ، وإدارة مشروعهم الخاص".
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