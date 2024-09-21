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صور-كيف ستبدو الحيوانات بعد ملايين السنين؟

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-09-2024 10:35 ص

الوكيل الإخباري-   نشرت صفحة فنية متخصصة على إنستغرام، بعنوان Paleorex، صوراً لما قد تبدو عليه حيوانات عدة في المستقبل بعد ملايين السنين، وهو ما يندرج ضمن ما يعرف بـ "فن التطور التخميني".

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وهذا النوع الإبداعي الآسر يظهر أشكالاً تكاد لا تصدق، إذ يأخذ المشاهد في رحلة عبر الزمن باستخدام معلومات وتقنيات ليشكل حياة الغد ويستكشف التطور المتوقع. وتحت عنوان "حياة الغد"، وعد الفنان وراء الصفحة بإصدار كتاب قبل نهاية العام، يقوم على أفكار علمية حول التطور وتغير الكائنات بمرور الوقت.


وفيما يلي بعض من الحيوانات التي نُشرت على الصفحة، ومنها القط والخنزير البري وأسماك الأعماق، وكذلك الأسد الجبلي والوحش التازماني وغيرهم.


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