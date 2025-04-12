صور مؤلمة من قلب المروحية المنكوبة.. "كانوا يحتفلون بعيد ابنهم" في إسبانيا

بدأت العائلة يومها السياحي الأول بجولة في مدينة نيويورك، حيث قامت برحلة مروحية حول تمثال الحرية وصولاً إلى جسر جورج واشنطن. لكن المروحية سرعان ما تهاوت وسقطت في نهر هدسون قبالة مانهاتن.
وقد وثق فيديو اللحظات المروعة لسقوط المروحية في مياه النهر، حيث ظهرت شفرات دوار المروحية وهي تتطاير قبل تهاويها بسرعة فائقة. ووفقًا للخبراء، فإن انفصال شفرات الدوار الرئيسية عن المروحية قد تسبب في قطع ذيلها، مما أدى إلى سقوطها.
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