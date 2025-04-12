صور مؤلمة من قلب المروحية المنكوبة.. "كانوا يحتفلون بعيد ابنهم" في إسبانيا

الوكيل الإخباري- في حادث مرعب أودى بحياة عائلة إسبانية، لقي الأب أوجستين إسكوبار، المسؤول التنفيذي في شركة سيمنس، وزوجته ميرسي كامبروبي مونتال، وأطفالهما الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، مصرعهم في حادث تحطم مروحية قبالة مانهاتن في نيويورك يوم الخميس.

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وقد كانت العائلة قد وصلت لتوها من برشلونة لقضاء إجازة في الولايات المتحدة، للاحتفال بعيد ميلاد ابنهم الأصغر.



بدأت العائلة يومها السياحي الأول بجولة في مدينة نيويورك، حيث قامت برحلة مروحية حول تمثال الحرية وصولاً إلى جسر جورج واشنطن. لكن المروحية سرعان ما تهاوت وسقطت في نهر هدسون قبالة مانهاتن.



وقد وثق فيديو اللحظات المروعة لسقوط المروحية في مياه النهر، حيث ظهرت شفرات دوار المروحية وهي تتطاير قبل تهاويها بسرعة فائقة. ووفقًا للخبراء، فإن انفصال شفرات الدوار الرئيسية عن المروحية قد تسبب في قطع ذيلها، مما أدى إلى سقوطها.









لبنان 24