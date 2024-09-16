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صور- وفاة أكبر قطة معمرة في العالم

أكبر قطة معمرة
أكبر قطة معمرة
الإثنين، 16-09-2024 12:06 م

الوكيل الإخباري-   توفيت قطة بريطانية يعتقد أنها الأكبر سناً في العالم عن عمر 33 سنة، بما يعادل 152 عامًا من عمر الإنسان.

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وُلدت القطة المسماة روزي في عام 1991، وفي الأول من يونيو بلغت 33 عامًا.


وعلى الرغم من عمرها، فإن وضع القطة الأكبر سناً لم يكن رسميًا، حيث شجع ممثل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في عام 2023 المالكة على تقديم طلب للحصول على لقب رسمي لحيوانها الأليف، لكنها لم تفعل ذلك.


ويعود اللقب الرسمي للأكبر سناً إلى قطة تبلغ من العمر 28 عامًا تدعى فلوسي من إنجلترا.

 

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RT

 
gnews

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