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صياد اسكتلندي يعثر على سمكة نادرة

سمكة الجلكي البحرية
سمكة الجلكي البحرية
الثلاثاء، 20-08-2024 01:53 م

الوكيل الإخباري-   بالصدفة، عثر صياد إسكتلندي في مياه ضحلة على مخلوق مخيف يشبه ثعابين البحر، لكنه بأسنان حادة شبيهة بمصاصي الدماء، وذلك خلال بحثه عن موقع يرمي فيه شباكه بين الصخور ومخلفات الأشجار على ضفاف نهر "إكس" في بلدة ديفون الإسكتلندية.

ولحسن حظ جيسون مور (47 عامًا)، عثر على هذه السمكة نافقة، لأنها كانت حتماً ستقفز نحوه لامتصاص دمائه لو اقترب منها، حسبما قال في حديث لموقع "مترو". واعتبر أنها أكبر سمكة يصادفها في حياته من هذه الفصيلة، إذ يتجاوز طولها المتر.

وفيما وثق مور بصورة صفوف الأسنان المتواجدة داخل فم الحيوان الميت، ذكر خبير في الأسماك أن عضة هذه السمكة شرسة للغاية، وقد تكون مؤذية إلى حد كبير، إن لم تكن مميتة، مشيرًا إلى أنه يعرف رجلاً لا يزال يعاني من جرحها الغائر بعد 9 سنوات من تعرضه للعض.

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ورغم أن السمكة تشبه وحوش الخيال العلمي، إلا أن مور دعا الناس إلى عدم الخوف من هذه الأسماك المنتشرة في الممرات المائية البريطانية.

من أنواع الفقاريات

تُعرف هذه السمكة علميًا باسم "الجلكي البحري" أو "اللامبري" (Sea lamprey).


وطبقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (National Oceanic and Atmospheric Administration) الأمريكية، فإنها تعتبر من بين أقدم أنواع الفقاريات، وهي سمكة طفيلية موطنها الأصلي المحيط الأطلسي الشمالي والغربي.

تستخدم اللامبري لسانها الخشن لتنقر لحم فريستها، ومن ثم تتغذى على دمها وسوائل جسمها.

 

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