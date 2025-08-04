صيد غير متوقع بمئات آلاف الدولارات في مياه فلوريدا الأمريكية - صورة

وقالت إدارة شرطة مقاطعة مونرو، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد"، إن البحّار "الصالح" — الذي لم يتم الكشف عن هويته، عثر على الطرود التي تحتوي على مخدرات الحفلات على بُعد نحو خمسة أميال قبالة سواحل إسلامورادا.
وأظهرت الصور أكثر من 20 طردا كبيرا أسود اللون، على شكل قوالب، وهي تطفو في المياه الدافئة للبحر الكاريبي.
وبعد أن اكتشف البحّار هذه المواد المخدرة، سلّمت إدارة الشرطة الطرود إلى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بحسب التقرير.
ويُذكر أنه في الشهر الماضي، عثر أحد مرتادي الشاطئ في مقاطعة والتون بفلوريدا على كمية من الكوكايين تقدّر قيمتها بـ500 ألف دولار، كانت مغلّفة بتغليف يحمل صورة "يوسيمتي سام" من شخصيات السلسلة الكرتونية "لوني تونز".
روسيا اليوم
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