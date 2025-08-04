الإثنين 2025-08-04 02:51 م
 

صيد غير متوقع بمئات آلاف الدولارات في مياه فلوريدا الأمريكية - صورة

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 04-08-2025 12:13 ص
الوكيل الإخباري-   عثر بحار خلوق على 50 رطلا من الكوكايين تطفو في مياه جزر كيز بولاية فلوريدا الأمريكية، وسلّم الكمية للسلطات، وفقًا لتقرير أمريكي.اضافة اعلان


وقالت إدارة شرطة مقاطعة مونرو، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد"، إن البحّار "الصالح" — الذي لم يتم الكشف عن هويته، عثر على الطرود التي تحتوي على مخدرات الحفلات على بُعد نحو خمسة أميال قبالة سواحل إسلامورادا.

وأظهرت الصور أكثر من 20 طردا كبيرا أسود اللون، على شكل قوالب، وهي تطفو في المياه الدافئة للبحر الكاريبي.

وبعد أن اكتشف البحّار هذه المواد المخدرة، سلّمت إدارة الشرطة الطرود إلى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بحسب التقرير.

ويُذكر أنه في الشهر الماضي، عثر أحد مرتادي الشاطئ في مقاطعة والتون بفلوريدا على كمية من الكوكايين تقدّر قيمتها بـ500 ألف دولار، كانت مغلّفة بتغليف يحمل صورة "يوسيمتي سام" من شخصيات السلسلة الكرتونية "لوني تونز".


Image1_82025401050491022258.jpg

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ميناء حاويات العقبة

أخبار الشركات شركة ميناء حاويات العقبة تكشف عن حجم إنتاجيتها التشغيلية لشهر تموز 2025

للاللالللا

فيديو منوع رجل يكشف حيلة إخراج ليمونة من كوب ماء مليان بدون أن ينسكب شيء!

الكرك

أخبار محلية دورة تدريبية حول كفاءة استخدام المياه لمزارعي الكرك

مستشفى

أخبار محلية إجراء عملية جراحية معقدة الأولى من نوعها لطفل بمستشفى الملك المؤسس

بربربر

فيديو منوع تالا صفوان ترد بحزن بعد هجوم صديقتها نانا وتكشف صدمتها من الخيانة

قل

فيديو منوع امرأة تسرق تاجًا ذهبياً بقيمة 250 ألف ليرة تركية لتجنب إحباط صديقها

قفل

فيديو منوع لعبة تركيب الأشكال ثلاثية الأبعاد من تصميم الفنان الرقمي جيسي ريتشاردز

يبر

فيديو منوع شاب يوثق ردة فعل أخيه المصاب بفوبيا المرتفعات على التلفريك



 
 





الأكثر مشاهدة