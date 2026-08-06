ضبط أسلحة وأموال وذهب داخل منزل مسؤول سابق في تونس

وذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" أن المضبوطات شملت مسدسين وبندقية صيد، وكمية كبيرة من الذخيرة، إضافة إلى نحو 35 ألف دولار أميركي (ما يعادل 100 ألف دينار تونسي)، إلى جانب كمية من الذهب.
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