ضيف مرعب يقتحم مائدة عائلية في الفلبين - فيديو

الوكيل الإخباري- ضجّت مواقع التواصل بمقطع فيديو يُظهر ورلًا ضخمًا يقتحم مائدة عائلة داخل منتجع Discovery Coron في الفلبين، في مشهد غير مألوف حصد ملايين المشاهدات.

ويُظهر الفيديو الحيوان وهو يقترب بهدوء من الطاولة، ثم يفاجئ الجميع بإمساكه بظهر سيدة مسنة قبل أن يبدأ في تناول الطعام من طبقها، ما أثار خوفها ودفعها للبقاء ساكنة لتجنّب استفزازه.



وسرعان ما تدخل موظفو المنتجع وأبعدوا الورل عن الطاولة دون وقوع إصابات. وأوضحت حفيدة السيدة، التي نشرت الفيديو على «تيك توك»، أن الورل يُدعى «ساني» ويعيش بشكل دائم في المنتجع، وهو معروف بحبه الشديد للبيض.



وأكدت أن الحيوان لم يكن عدوانياً، ووصفت ما حدث بموقف طريف، داعية المتابعين للتعرف على «ساني» الذي يعيش بحرية ضمن البيئة الطبيعية للمنتجع.