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طائرة درون تعثر على طفلةٍ ضاعت في غابات لويزيانا إثر سيرها في أثناء نومها

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 28-09-2024 12:46 م

الوكيل الإخباري-   قال جيسون باركر، قائد شرطة مقاطعة ويبستر، إنه جرى إخطار مكتبه بأن طفلةً مفقودة خرجت من منزلها بعد أن سارت أثناء نومها إلى الغابات، وأن أفراد الأسرة والجيران يبحثون عنها منذ ساعة تقريبًا من دون جدوى.

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وأضاف باركر أنه بعد وصول الإخطار إلى مكتبه، تحركت شرطة ولاية لويزيانا ومئات المتطوعين للعثور على الطفلة المفقودة التي ابتعدت عن منزلها من دون أن تدرك ذلك.


وكشف باركر أن كاميرا مراقبة يستخدمها الصيادون في أعماق البرية التقطت صورة للطفلة البالغة من العمر 10 سنوات، وهي الصورة الوحيدة التي كانت بحوزة فريق البحث والإنقاذ من أجل تعقبها.


وفور معرفة جوش كلوبر بالأمر، انضم فورًا إلى فريق البحث، مستخدمًا طائرة الدرون الخاصة به المزودة بتصوير حراري، إذ أطلقها في الغابة بحثًا عن الطفلة.


وبعد نحو 20 دقيقة من تحليق طائرة الدرون في الغابات الكثيفة، تمكن كلوبر من العثور على الطفلة، وهي ملتفة في وضع الجنين على الأرض.


وقال كلوبر في تعليق على الأمر: «لقد رأينا البيجامة الأرجوانية والبيضاء التي كانت ترتديها، كانت مستلقية هناك، لم تكن تتحرك، وكان الجميع يحبسون أنفاسهم».


وحينها تمكن المسؤولون من توجيه رجال الإنقاذ إلى مكانها، إذ كانت قد سارت لمسافة تزيد عن 1.5 ميل من منزلها عندما عُثر عليها.

 

فوشيا

 
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