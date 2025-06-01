طائرة سقطت فوق منزل سكنيّ في ألمانيا - صور

الوكيل الإخباري- نفذت فرق الإنقاذ صباح يوم السبت عملية واسعة في ولاية شمال الراين - ويستفاليا غربي ألمانيا، إثر تحطم طائرة خفيفة على منزل سكني بمدينة كورشنبروخ.

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وأفادت تقارير أن الطائرة سقطت في الحديقة الأمامية لأحد المنازل بحي كلايننبروخ، واصطدمت بواجهة المبنى، مما تسبب في أضرار جسيمة بجدار المنزل واندلاع حريق جزئي التهم جزءًا من المبنى، وسط تصاعد أعمدة دخان كثيفة في السماء.



ولا تزال السلطات تحقق في أسباب الحادث ومدى وقوع إصابات.





🔥 Una pequeña aeronave se estrelló contra una vivienda en Korschenbroich, cerca de la frontera con Países Bajos.

🚒 La colisión provocó un incendio inmediato.

🧍‍♂️ El piloto murió y otra… 🇩🇪✈️ 𝗔𝗩𝗜𝗢𝗡𝗘𝗧𝗔 𝗖𝗔𝗘 𝗦𝗢𝗕𝗥𝗘 𝗖𝗔𝗦𝗔 𝗘𝗡 𝗔𝗟𝗘𝗠𝗔𝗡𝗜𝗔: 𝟮 𝗠𝗨𝗘𝗥𝗧𝗢𝗦🔥 Una pequeña aeronave se estrelló contra una vivienda en Korschenbroich, cerca de la frontera con Países Bajos.🚒 La colisión provocó un incendio inmediato.🧍‍♂️ El piloto murió y otra… pic.twitter.com/eqY87L9RZY May 31, 2025