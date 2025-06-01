طائرة سقطت فوق منزل سكنيّ في ألمانيا - صور

وأفادت تقارير أن الطائرة سقطت في الحديقة الأمامية لأحد المنازل بحي كلايننبروخ، واصطدمت بواجهة المبنى، مما تسبب في أضرار جسيمة بجدار المنزل واندلاع حريق جزئي التهم جزءًا من المبنى، وسط تصاعد أعمدة دخان كثيفة في السماء.
ولا تزال السلطات تحقق في أسباب الحادث ومدى وقوع إصابات.
🔥 Una pequeña aeronave se estrelló contra una vivienda en Korschenbroich, cerca de la frontera con Países Bajos.
🚒 La colisión provocó un incendio inmediato.
🧍♂️ El piloto murió y otra… pic.twitter.com/eqY87L9RZY
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