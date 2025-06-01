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طائرة سقطت فوق منزل سكنيّ في ألمانيا - صور

فقلبر
من موقع تحطم الطائرة
 
الأحد، 01-06-2025 10:08 ص

الوكيل الإخباري-   نفذت فرق الإنقاذ صباح يوم السبت عملية واسعة في ولاية شمال الراين - ويستفاليا غربي ألمانيا، إثر تحطم طائرة خفيفة على منزل سكني بمدينة كورشنبروخ.

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وأفادت تقارير أن الطائرة سقطت في الحديقة الأمامية لأحد المنازل بحي كلايننبروخ، واصطدمت بواجهة المبنى، مما تسبب في أضرار جسيمة بجدار المنزل واندلاع حريق جزئي التهم جزءًا من المبنى، وسط تصاعد أعمدة دخان كثيفة في السماء.


ولا تزال السلطات تحقق في أسباب الحادث ومدى وقوع إصابات.

 

 

لبنان 24 

 
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