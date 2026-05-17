طائرة مدنية كرواتية تفشل في الإقلاع وتنحرف عن المدرج

تعبيرية
الأحد، 17-05-2026 11:34 ص
الوكيل الإخباري-   تعرضت طائرة من طراز إيرباص A220-300 تابعة لشركة "كرواتيا إيرلاينز" لحادثة أثناء محاولتها الإقلاع من مطار سبليت الدولي باتجاه فرانكفورت في ألمانيا، ضمن الرحلة رقم OU412.اضافة اعلان


وقرر طاقم القيادة إلغاء الإقلاع عند سرعة بلغت نحو 228 كيلومتراً في الساعة، لسبب لم يُعرف بعد، قبل أن تنحرف الطائرة نحو الحافة اليسرى للمدرج وتصطدم بلافتة إرشادية وأضواء خاصة بالمدرج، ما أدى إلى أضرار هيكلية فيها.

وكان على متن الطائرة 132 راكباً و5 من أفراد الطاقم، حيث جرى إجلاؤهم جميعاً بأمان دون تسجيل إصابات، فيما تم نقل الركاب إلى صالة الانتظار لتقديم المساعدة اللازمة لهم.

وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد أسباب الحادثة، في حين أشارت شهادات بعض الركاب إلى احتمال وجود مشكلة في أحد الإطارات.

وتعد الطائرة حديثة نسبياً، إذ تم تسليمها للشركة في حزيران 2025، فيما تُعتبر عمليات إلغاء الإقلاع عند السرعات العالية إجراءً احترازياً معتاداً لضمان سلامة الرحلات.
 
 


