طائرة مسيّرة توثق مواجهة بين كلب وسمكة قرش في أستراليا - فيديو

وأظهرت المشاهد لحظة مواجهة مباشرة بين الكلبة والقرش، بينما وقفت مالكتها ساشا غرين عاجزة على الشاطئ. ولحسن الحظ، انسحب الطرفان دون إصابات، إلا أن الواقعة أثارت قلق السكان بشأن إجراءات السلامة وغياب اللوحات التحذيرية، خاصة مع تكرار رصد أسماك القرش في المنطقة.
في المقابل، اعتبر عمدة مدينة جوندالوب دانيال كينغستون أن وضع لوحات تحذيرية غير ضروري، مشيراً إلى أن وجود القروش في المياه الساحلية أمر طبيعي. وزادت المخاوف بعد بث لقطات حديثة أظهرت وجود ثلاثة قروش على الأقل في الموقع نفسه خلال أسبوع واحد.
-
أخبار متعلقة
-
لتوفير الكهرباء في الشتاء.. 5 نصائح لاستخدام الدفاية بذكاء
-
هلع على ارتفاع 18 ألف قدم… راكب يعبث بباب الطائرة في ألاسكا
-
مسنة تنقذ 31 شخصاً من الموت أثناء نزهتها الصباحية في تركيا
-
شاهد اغتيال مسؤول أمني أمام منزله بالعراق
-
وثقته بهاتفها المحمول.. تصرف سيدة أثناء العمرة يثير جدلاً واسعاً على تيك توك - فيديو
-
مصرع زوجين داخل ساونا مشتعلة في اليابان
-
تحذير أميركي للسياح: ابتعدوا عن هذه الحدود!
-
فيديو إنقاذ أم لابنها يتصدر ترند السعودية.. الحقيقة وراء المقطع