السبت 2025-12-20 11:25 ص

طائرة مسيّرة توثق مواجهة بين كلب وسمكة قرش في أستراليا - فيديو

5
من الفيديو
السبت، 20-12-2025 08:33 ص

الوكيل الإخباري-   شهد شاطئ ويتفوردز المخصص للكلاب في مدينة بيرث غرب أستراليا حالة من الذعر، بعد اقتراب قرش نمر ضخم من كلبة أليفة تُدعى «أوليف» أثناء سباحتها في مياه ضحلة، في حادثة وثقتها لقطات جوية بطائرة مسيّرة.

اضافة اعلان


وأظهرت المشاهد لحظة مواجهة مباشرة بين الكلبة والقرش، بينما وقفت مالكتها ساشا غرين عاجزة على الشاطئ. ولحسن الحظ، انسحب الطرفان دون إصابات، إلا أن الواقعة أثارت قلق السكان بشأن إجراءات السلامة وغياب اللوحات التحذيرية، خاصة مع تكرار رصد أسماك القرش في المنطقة.


في المقابل، اعتبر عمدة مدينة جوندالوب دانيال كينغستون أن وضع لوحات تحذيرية غير ضروري، مشيراً إلى أن وجود القروش في المياه الساحلية أمر طبيعي. وزادت المخاوف بعد بث لقطات حديثة أظهرت وجود ثلاثة قروش على الأقل في الموقع نفسه خلال أسبوع واحد.

 

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

اقتصاد محلي وزير الصناعة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع الولايات المتحدة

ا

أخبار محلية الحكومة تبذل جهدا استثنائيا بتأمين منظم يحمي الأردنيين من السرطان

ت

تكنولوجيا 3 توقعات تكنولوجية تُحدث تحولاً جذرياً في صناعة الإعلان عام 2026

ال

فن ومشاهير عمرو دياب وابنته يشعلان الأجواء خلال زفاف مدير أعمال الهضبة - فيديو

ا

اقتصاد محلي رئيس غرفة التجارة الأوروبية بالأردن : الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي رئيسي للمملكة

ز

فلسطين "أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات

ا

أخبار محلية ولي العهد يطمئن على صحة لاعب النشامى أدهم القريشي هاتفيا

قل

منوعات لتوفير الكهرباء في الشتاء.. 5 نصائح لاستخدام الدفاية بذكاء



 






الأكثر مشاهدة