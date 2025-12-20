طائرة مسيّرة توثق مواجهة بين كلب وسمكة قرش في أستراليا - فيديو

الوكيل الإخباري- شهد شاطئ ويتفوردز المخصص للكلاب في مدينة بيرث غرب أستراليا حالة من الذعر، بعد اقتراب قرش نمر ضخم من كلبة أليفة تُدعى «أوليف» أثناء سباحتها في مياه ضحلة، في حادثة وثقتها لقطات جوية بطائرة مسيّرة.

وأظهرت المشاهد لحظة مواجهة مباشرة بين الكلبة والقرش، بينما وقفت مالكتها ساشا غرين عاجزة على الشاطئ. ولحسن الحظ، انسحب الطرفان دون إصابات، إلا أن الواقعة أثارت قلق السكان بشأن إجراءات السلامة وغياب اللوحات التحذيرية، خاصة مع تكرار رصد أسماك القرش في المنطقة.



في المقابل، اعتبر عمدة مدينة جوندالوب دانيال كينغستون أن وضع لوحات تحذيرية غير ضروري، مشيراً إلى أن وجود القروش في المياه الساحلية أمر طبيعي. وزادت المخاوف بعد بث لقطات حديثة أظهرت وجود ثلاثة قروش على الأقل في الموقع نفسه خلال أسبوع واحد.

View this post on Instagram A post shared by Seen by Lexo (Lexo Aveleyra) (@seenbylexo)