طائرة هبطت إضطراريّاً في مطار إسطنبول... ما الذي حصل على متنها؟

10:30 ص

الوكيل الإخباري- علّقت شركة مصر للطيران على أنباء هبوط اضطراري لإحدى طائراتها في مطار إسطنبول الدولي بعد خلل مفاجئ، وأوضحت في بيان أنه بعد إقلاع الطائرة، ورد تنبيه آلي يشير إلى احتمال وجود مصدر دخان على متنها وبناءً على المعايير الدولية المعتمدة لتحقيق أعلى مستويات السلامة، تم اتخاذ قرار فوري بالعودة والهبوط احتياطياً في مطار إسطنبول لفحص الطائرة والتأكد من سبب التنبيه. اضافة اعلان





وأشارت إلى أن الفرق الفنية المتخصصة أجرت الفحوصات اللازمة على الطائرة، والتي أكدت عدم وجود مصدر فعلي للدخان أو أي خلل من شأنه التأثير على سلامة الطائرة أو ركابها.





