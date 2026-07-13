طاجيكستان.. طوفان طيني يمحو قرية ويخلف دماراً واسعاً - فيديو

الوكيل الإخباري- شهد إقليم سُغد في طاجيكستان فيضانات كارثية وانهيارات طينية تسببت في دمار واسع، بعدما اجتاحت السيول إحدى القرى وأدت إلى محو أجزاء كبيرة منها.



وأفادت تقارير بأن الأمطار الغزيرة تسببت في تدفق كميات كبيرة من المياه والطين، ما ألحق أضراراً بالمنازل والبنية التحتية، وسط جهود متواصلة لفرق الإنقاذ لتقييم حجم الخسائر ومساعدة المتضررين.



وتأتي هذه الكارثة في ظل تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية، حيث تشهد بعض المناطق تقلبات جوية حادة خلال الفترة الأخيرة.

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