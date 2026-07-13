طاجيكستان.. طوفان طيني يمحو قرية ويخلف دماراً واسعاً - فيديو

وأفادت تقارير بأن الأمطار الغزيرة تسببت في تدفق كميات كبيرة من المياه والطين، ما ألحق أضراراً بالمنازل والبنية التحتية، وسط جهود متواصلة لفرق الإنقاذ لتقييم حجم الخسائر ومساعدة المتضررين.
وتأتي هذه الكارثة في ظل تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية، حيث تشهد بعض المناطق تقلبات جوية حادة خلال الفترة الأخيرة.
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