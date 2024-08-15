"طبق معكرونة" يتسبب بمأساة عائلية في مصر

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ من الأهالي يفيد بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة المركز.
وصرحت والدة الضحية لوسائل إعلام مصرية أن ابنتها كانت تتعرض للضرب بشكل دائم من زوجها وعائلته.
وأضافت أنها تلقت اتصالا من ابنتها قبل وفاتها بدقائق تخبرها بتعرضها للضرب من زوجها وعائلته بسبب "طبق معكرونة".
ولفتت والدة الضحية إلى أن "ابنتها شعرت بالجوع في حين كان زوجها خارج المنزل فأكلت طبق معكرونة، وعندما عاد زوجها ضربها
كما أكدت الأم أنها فوجئت بما قاله لها الطبيب في المستشفى، وأضافت "الدكتور قالي مضروبة بالعصا على دماغها وجسمها فيه آثار كي بالمكواة".
وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وفاة ربة منزل بعد تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها.
وقررت نيابة كفر الزيات حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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