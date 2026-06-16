طبيبة أمراض حساسية تكشف عن "عدو خفي" داخل مكيف السيارة!

الوكيل الإخباري- قالت طبيبة الحساسية والمناعة، يلينا موسكاييفا، إن البرودة خادعة في بعض الأحيان؛ وحتى لو كان مكيف سيارتك يمنحك الانتعاش المطلوب، فإن هذا لا يعني أبدا أنه آمن.

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وأشارت الطبيبة إلى خطورة الفلاتر المتسخة، والمبخرات الرطبة، وممرات الهواء التي يتدفق عبرها الهواء البارد، مشددة على ضرورة تنظيفها بشكل دوري. وأضافت الخبيرة في حديث لصحيفة (إزفيستيا): "إذا بدأت تشم رائحة رطوبة، أو رائحة تشبه الخل، أو عفونة تصدر من منظومة التبريد، فهذا إنذار واضح يدعوك لفحص المكيف من الداخل فورا" دائما.