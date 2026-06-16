طبيبة أمراض حساسية تكشف عن "عدو خفي" داخل مكيف السيارة!

من وجهة نظر الطبيبة موسكاييفا، لا تقع اللائمة هنا على ميكروب واحد شرير، بل على 'تحالف مرعب' من عدة عوامل مجتمعة. ففي زوايا نظام التهوية والتكييف المتسخ، تجد أبواغ فطور العفن بيئة مثالية للاستيطان والتكاثر.
ووفقا لوثائق الأكاديمية الأوروبية للحساسية والمناعة السريرية (EAACI)، فإن الفحوصات غالبا ما تكشف عن وجود رباعي فظيع من الفطريات يستوطن الفلاتر والمبخرات، وهي: كلادوسبوريوم (Cladosporium)، وألتيرناريا (Alternaria)، وأسبرجيلوس (Aspergillus)، وبنيسيليوم(Penicillium) .
وبحسب الطبيبة، قد تتواجد في صالون السيارة أيضا مسببات الحساسية الناتجة عن 'عث غبار المنزل'.
ومع أن هذا العث المجهري لا يعيش أو يتكاثر عادة داخل ممرات الهواء، إلا أن بقايا جزيئاته الميتة وفضلاته الدقيقة تتراكم بكثافة داخل غبار الفلاتر وتتغلغل في أقمشة المقاعد، ليتطاير كل ذلك مع أول تدفق للهواء وينتهي به المطاف في المجاري التنفسية للبشر.
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