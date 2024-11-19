طحالب سامة تثير القلق بعد ظهورها على "المحار المستزرع" في الفلبين

الوكيل الإخباري- اكتشف فريق من العلماء نوعين من الطحالب البحرية السامة في المحار المستزرع (يتم تربيته بشكل صناعي أو منظم في بيئات بحرية مخصصة لهذا الغرض) في الفلبين، ما أثار مخاوف صحية.



وتعد الفلبين واحدة من أكبر منتجي المأكولات البحرية في العالم، إذ تساهم المياه الاستوائية بين أرخبيلها بأكثر من 4 ملايين طن من المأكولات البحرية في الأسواق العالمية، ما يجعلها في المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم في هذا المجال.



وأوضح فريق البحث أن الدياتومات، وهي طحالب وحيدة الخلية تنتج "أصدافا" زجاجية بلورية من ثاني أكسيد السيليكون، تعد جزء أساسيا من العوالق النباتية البحرية. وهذه العوالق تنتج نصف الأكسجين على كوكب الأرض، وتعتبر جزءا مهما في سلسلة الغذاء البحرية.



ومن بين ملايين الأنواع من الطحالب الدياتومية، هناك 28 نوعا فقط من جنس Pseudo-nitzschia معروف بقدرته على إنتاج السم العصبي "حمض الدومويك"، أحد المخاطر الكبيرة التي تهدد سلامة المحار والأسماك الصغيرة مثل السردين والأنشوجة، حيث تتغذى على الطحالب البحرية. ويمكن أن يتراكم "حمض الدومويك" في أنسجة هذه الكائنات البحرية، ما يشكل خطرا على صحة الإنسان، من أعراض بسيطة، مثل التقيؤ والإسهال إلى مشاكل أكثر خطورة مثل فقدان الذاكرة والوفاة.

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