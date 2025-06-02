طرد الشيف نصرت من حفل أبطال أوروبا - فيديو

📹 وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة منع الأمن نصرت ومرافقيه من دخول الحفل، وسط تقارير أشارت إلى أن وجوده تسبب في إزعاج بعض الحضور، مما دفع المنظمين إلى التصرف لحماية خصوصية المناسبة.
🚫 يُذكر أن نصرت سبق أن تعرض لانتقادات من الفيفا بسبب تدخله غير المصرح به عقب نهائي كأس العالم 2022 في قطر، ما يرجّح اتباع "اليويفا" لسياسة مماثلة في حماية الفعاليات الرسمية من أي اختراق غير مرغوب فيه.
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