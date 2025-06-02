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طرد الشيف نصرت من حفل أبطال أوروبا - فيديو

6فغ
الشيف نصرت
 
الإثنين، 02-06-2025 01:12 م

الوكيل الإخباري-   تعرض الشيف التركي الشهير نصرت جوكتشي لموقف محرج بعد أن رفضت إدارة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) دخوله إلى الحفل الخاص الذي أُقيم عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب حضوره دون دعوة رسمية.

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📹 وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة منع الأمن نصرت ومرافقيه من دخول الحفل، وسط تقارير أشارت إلى أن وجوده تسبب في إزعاج بعض الحضور، مما دفع المنظمين إلى التصرف لحماية خصوصية المناسبة.


🚫 يُذكر أن نصرت سبق أن تعرض لانتقادات من الفيفا بسبب تدخله غير المصرح به عقب نهائي كأس العالم 2022 في قطر، ما يرجّح اتباع "اليويفا" لسياسة مماثلة في حماية الفعاليات الرسمية من أي اختراق غير مرغوب فيه.

 

 

روسيا اليوم

 
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