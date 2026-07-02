الخميس 2026-07-02 12:20 م

طرق بسيطة لتقليل حرارة المنزل دون مكيف

يب
تعبيرية
 
الخميس، 02-07-2026 09:45 ص
الوكيل الإخباري-   مع تسجيل درجات حرارة قياسية غير مسبوقة في عدد من دول العالم خلال الصيف، يواجه كثيرون صعوبة في تبريد منازلهم دون الاعتماد على أجهزة التكييف، سواء لأسباب اقتصادية أو بسبب انقطاع الكهرباء.اضافة اعلان


وقدّم خبراء الصحة والطاقة مجموعة نصائح عملية لتقليل حرارة المنازل وتبريد الجسم، أبرزها إغلاق النوافذ والستائر في ساعات الذروة لمنع دخول الشمس، مع فتح النوافذ المتقابلة صباحًا أو ليلًا لخلق تيار هوائي.

كما أوصوا باستخدام المراوح بطرق مبتكرة، مثل وضع الثلج أمامها، وتشغيل مراوح الشفط لطرد الهواء الساخن، إضافة إلى تبريد الجسم عبر كمادات باردة على مناطق النبض أو استخدام مناشف مبللة.

وشملت النصائح أيضًا تقليل مصادر الحرارة داخل المنزل، مثل تجنب الأفران وإطفاء الأجهزة غير المستخدمة، واعتماد الإضاءة الباردة من نوع LED، مع الإكثار من شرب الماء وارتداء ملابس قطنية خفيفة.
 
 


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