طرق تدفئة المنزل بدون الدفاية أو المكيف.. دفء طبيعي واقتصادي

من أبرزها الاستفادة من أشعة الشمس عبر فتح الستائر نهارًا وإغلاقها قبل الغروب للحفاظ على الحرارة، إضافة إلى استخدام السجاد والستائر الثقيلة التي تعمل كعازل طبيعي يمنع تسرب البرد. كما يساعد تغطية الأرضيات والنوافذ بمواد عازلة أو بطانيات على زيادة الإحساس بالدفء.
ويساهم ارتداء الملابس الصوفية والقطنية داخل المنزل في تقليل الحاجة للتدفئة، إلى جانب الحركة الخفيفة التي تولد حرارة طبيعية للجسم. كما أن تحضير المشروبات والوجبات الساخنة يرفع حرارة المكان، خاصة أثناء الطهي.
وينصح أيضًا بسد الشقوق أسفل الأبواب لمنع دخول الهواء البارد، مع التركيز على تدفئة غرفة واحدة، واستخدام البطانيات والوسائد، أو الإضاءة الخافتة والشموع الآمنة لإحساس إضافي بالدفء.
