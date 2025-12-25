طرق تعطير المنزل بروائح زكية تدوم طويلاً

الوكيل الإخباري- لكل منزل رائحته الخاصة التي تعكس أجواءه وشخصية ساكنيه. وللتخلص من الروائح غير المرغوبة وابتكار بصمة عطرية مميزة، يكمن السر في التوازن بين العطور، والنظافة، والعناصر الطبيعية.

اضافة اعلان



الشموع والعطور المنزلية:

تُعد الشموع المعطرة والموزعات وسيلة فعالة عند استخدامها في الوقت المناسب، بعيداً عن أوقات الطهي. ويُفضّل اختيار الأنواع المصنوعة من مواد طبيعية بروائح مهدئة كاللافندر والفانيليا وخشب الصندل. كما تُعد مكعبات الشمع المعطرة بديلاً عملياً وآمناً.



المطبخ قلب الرائحة الدافئة:

يمكن تعطير المطبخ بغلي أعواد القرفة مع شرائح البرتقال والقرنفل، أو عبر روائح المخبوزات الطازجة. كما يساعد تمرير الليمون في مطحنة النفايات على إزالة الروائح المزعجة ومنح انتعاش فوري.



العناية بالأقمشة والأسطح:

تمتص الأقمشة الروائح بسرعة، لذا يُنصح باستخدام بخاخات طبيعية للأقمشة، وتنظيف السجاد بصودا الخبز. وللحفاظ على انتعاش سلة المهملات، يمكن وضع صودا الخبز أو قطعة قطن مع زيت عطري.



لمسة الطبيعة:

تُضفي الزهور والنباتات العطرية مثل النعناع وإكليل الجبل رائحة منعشة ومظهراً جمالياً. كما يُعد تعليق الأوكالبتوس في الحمام أو استخدام الزهور المجففة حلاً أنيقاً وطويل الأمد.



نصائح وقائية:

احرصي على تهوية المنزل يومياً، وتنظيف المصارف بانتظام، واستخدام معطرات منزلية طبيعية. فالرائحة الجميلة تبدأ دائماً من الهواء النقي والنظافة المستمرة.