طرق صحية لحفظ طعام الإفطار ومنع الهدر في رمضان

الوكيل الإخباري- في رمضان، يصبح وعي العائلة بإدارة الموارد الغذائية أمرًا أساسيًا لتحقيق مقاصد الصيام الصحية والاقتصادية، إذ إن الإفراط في تحضير وجبات الإفطار غالبًا ما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من الطعام الصالح للأكل.





واتباع طرق علمية وعملية في حفظ الفائض يساعد في الحفاظ على القيمة الغذائية والنكهة الأصلية للأطباق، ويحول دون نمو البكتيريا الضارة.



كما تكمن الأهمية في الانتقال من ثقافة الاستهلاك المفرط إلى أسلوب واعٍ لإعادة استخدام الوجبات وتخزينها بأمان، ما يقلل من النفايات المنزلية ويوفر الوقت والمال خلال الشهر الفضيل.



دليل حفظ بقايا الطعام بطريقة صحية في رمضان



إليك أفضل النصائح لحفظ أطعمة الإفطار بطريقة صحية لتجنب الهدر والحفاظ على جودة الطعام:



1- التبريد السريع

يجب نقل بقايا الإفطار إلى الثلاجة خلال ساعتين كحد أقصى من وقت التحضير، لمنع نمو البكتيريا في درجات الحرارة المرتفعة. ويُفضّل استخدام حاويات زجاجية محكمة الإغلاق للحفاظ على الرطوبة ومنع انتقال الروائح، خصوصًا مع المافن والمخبوزات.



ويُنصح أيضًا بتقسيم الوجبات الكبيرة إلى حصص صغيرة، لضمان تبريد الطعام بسرعة وبشكل متساوٍ، وتسهيل عملية إعادة التسخين لاحقًا دون فقدان الجودة.



2- تجميد المخبوزات بطريقة صحيحة

للحفاظ على جودة المخبوزات، يُفضّل تغليف كل قطعة بشكل منفصل باستخدام ورق بلاستيكي، ثم وضعها في أكياس مخصصة للتجميد. تتيح هذه الطريقة تسخين المخبوزات مباشرة في الفرن أو الميكروويف عند الحاجة، خاصة في وقت السحور.



ويمكن للمخبوزات أن تحافظ على جودتها في المجمد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر دون تغير ملحوظ في الطعم أو القوام.



3- فرز وتصنيف بقايا الطعام

لتقليل الهدر وضمان استهلاك الطعام الطازج، يُنصح باتباع قاعدة "ما يدخل أولًا يخرج أولًا"، عبر وضع ملصقات توضح تاريخ تحضير كل حاوية.



كما يُفضل ترتيب الأطعمة داخل الثلاجة بحيث تكون البقايا في المقدمة، لتذكير أفراد الأسرة باستخدامها قبل أن تفسد.



يساعد هذا التنظيم على استهلاك الأطعمة وهي في أفضل حالاتها الغذائية، قبل تحضير وجبات جديدة، ويحد من الهدر داخل المنزل.



4- إعادة التسخين الآمن

عند إعادة استخدام بقايا الإفطار، يجب تسخين الطعام حتى تصل حرارته الداخلية إلى نحو 74 درجة مئوية، لضمان القضاء على أي ميكروبات محتملة.



أما المخبوزات، فيُفضّل تغطيتها بقطعة قماش مبللة قليلًا عند تسخينها في الميكروويف للحفاظ على طراوتها وقوامها. كما يُنصح بعدم إعادة تجميد الطعام بعد تسخينه، حفاظًا على سلامته وجودته الغذائية.





