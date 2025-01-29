طرق فعّالة لتنظيف الشواية والاعتناء بها بسهولة

الوكيل الإخباري- يعتبر الطعام المطهو على الشواية لذيذ المذاق، ولكن لضمان طهي مثالي، من الضروري تنظيف الشواية بانتظام. إليكِ الطرق الفعّالة والمجربة للحفاظ على شوايتك، سواء كانت تعمل بالغاز أو الفحم أو ذات السطح المسطح.

اضافة اعلان



1 - تنظيف الشواية التي تعمل بالغاز:

فصل خزان الغاز: أول خطوة يجب عليكِ القيام بها.

تنظيف الشبكات: قومي بنقع الشبكات في دلو مملوء بالماء وصابون الجلي.

تنظيف الداخل: استخدمي فرشاة مبللة بالماء والصابون لفرك الجزء الداخلي للشواية.

غسلها: اشطفي الشبكات جيداً بالماء.

تنظيف السطح الخارجي: اعتمدي على المنظفات المخصصة للمواد المختلفة، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ.

2- تنظيف الشواية التي تعمل بالفحم:

إطفاء الفحم: اتركيه يبرد تماماً.

إزالة الرماد: قومي بإزالة الرماد بانتظام للحفاظ على تدفق الهواء المناسب.

نقع الشبكات: انقعي الشبكات في مزيج من الماء والصابون، ثم افركيها جيداً.

تنظيف السطح الخارجي: استخدمي الماء والصابون لتفادي التصدّع أو ظهور الصدأ.

3 - تنظيف الشواية ذات السطح المسطح:

انتظار التبريد: اتركي الشواية تبرد تماماً.

إزالة بقايا الطعام: استخدمي ملعقة معدنية أو مكشطة لإزالة الشحوم والدهون المتراكمة.

التنظيف بالماء والصابون: نظفي الشواية باستخدام وسادة تنظيف مبللة بماء مضاف إليه سائل الجلي.

تجفيف الشواية: استخدمي فوطة قماش جافة.

4 - التنظيف العميق لشبكات الشواية:

الخل وصودا الخبز: انقعي الشبكات في مزيج من الخل وصودا الخبز لتفتيت الطعام العالق.

الفولاذ المقاوم للصدأ: غطي الشبكات بورق الألمنيوم وسخنيها لمدة 15 دقيقة، ثم افركيها.

الحديد الزهر: احرقي بقايا الطعام، واتركي الشبكة تبرد، ثم افركيها باستخدام فرشاة ناعمة قبل وضع الزيت النباتي عليها.

5- استخدام البصل لتنظيف الشواية:

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة لتنظيف الشواية، يمكنكِ استخدام البصل. إليكِ كيفية استخدامه:

التسخين: قومي بتسخين الشواية أو إشعال الفحم على درجة حرارة عالية.

تقطيع البصل: قطعي البصل إلى نصفين ولا داعي لإزالة القشرة.

فرك الشبكات بالبصل: باستخدام شوكة شواء، قومي بفرك الجانب المقطوع للبصلة على الشبكات الساخنة. ستساعد السوائل الطبيعية في البصل على إزالة الطعام المتفحم والشحوم العالقة.

إضافة الليمون أو الخل: للحصول على تنظيف أقوى، يمكنكِ إضافة عصير الليمون أو الخل على الشبكات قبل فركها بالبصل.