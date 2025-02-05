طرق فعالة للتعرف على المكالمات الاحتيالية وحمايتك منها!

الوكيل الإخباري- في ظل تزايد المكالمات الهاتفية المزعجة والاحتيالية، أصبحت هذه المشكلة مصدر قلق للكثير من الأشخاص. قد تكون بعض المكالمات من مسوقين، بينما البعض الآخر قد يكون محتالين يسعون لسرقة معلوماتك الشخصية أو أموالك أو السيطرة على جهازك. ومع تقدم التكنولوجيا وانتشار الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه المكالمات أكثر إقناعًا وصعوبة في الكشف.

اضافة اعلان

ولكن هناك بعض الإشارات التي يمكن أن تساعدك على تحديد ما إذا كانت المكالمة احتيالية أم لا.



1. تنبيهات المكالمات الاحتيالية:

تتضمن بعض الهواتف الذكية ميزة تنبيه المكالمات الاحتيالية، حيث تظهر رسالة على الهاتف تُشير إلى أن المكالمة قد تكون احتيالية. يمكن حظر الرقم مباشرة لتجنب أي مشاكل.



2. البحث عن الرقم عبر الإنترنت:

يمكنك البحث عن الرقم الوارد عبر الإنترنت باستخدام محركات البحث أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"إكس"، حيث ينشر العديد من الأشخاص تحذيرات عن أرقام احتيالية. يمكن أيضًا استخدام تطبيقات مثل "تروكولر" للمساعدة في التعرف على هوية المتصل.



3. الرد على المكالمة:

الرد على المكالمة ليس خطرًا، لكن إذا بدأ المتصل في طلب معلومات شخصية حساسة مثل كلمة المرور أو التفاصيل المصرفية، فهذا يدل على احتمالية أن المكالمة احتيالية. يجب أن تكون حذرًا وتجنب مشاركة هذه المعلومات.



4. التكلم بفظاظة:

إذا بدأ المتصل في التحدث بأسلوب عدواني أو استخدم الإهانات، فهذا علامة على أنه قد يكون محتالًا. في مثل هذه الحالات، من الأفضل إنهاء المكالمة فورًا.



5. التهديدات القانونية:

غالبًا ما يلجأ المحتالون إلى تهديدات قانونية، مثل ادعاء أنك مدين بالمال أو أنك ستواجه عواقب قانونية إذا لم تتعاون. يجب عليك أن تكون حذرًا في هذه الحالات والتأكد من حقيقة الموقف عبر جهات رسمية.



6. العروض الترويجية المزيفة:

يستغل المحتالون العروض الترويجية المغرية لجذب ضحاياهم. إذا تلقيت مكالمة تدعي أنها عرض ترويجي، تحقق أولاً من صحة العرض عبر الموقع الرسمي للمتجر أو الشركة.



7. الذكاء الاصطناعي في المكالمات:

مع تقدم الذكاء الاصطناعي، يمكن للمحتالين استخدام تقنيات متطورة لجعل المكالمات تبدو أكثر واقعية، حتى أنهم قد يستخدمون مقاطع صوتية لأشخاص تعرفهم لإيهامك. إذا تلقيت مكالمة مشبوهة، يمكنك الاتصال مباشرة بالأشخاص المعنيين للتحقق مما إذا كان الرقم متعلقًا بهم.



نصائح:

- لا تقدم أي معلومات شخصية أو سرية عبر المكالمات الهاتفية غير الموثوقة.

- في حال الشك، اتصل مباشرة بالشركات أو المؤسسات المعنية للتحقق من صحة المكالمة.

- استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للكشف عن المكالمات الاحتيالية بذكاء.



ابقَ دائمًا حذرًا وواعيًا في التعامل مع المكالمات الواردة من أرقام مجهولة لضمان عدم الوقوع ضحية للاحتيال.

الجزيرة