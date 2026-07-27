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طرق فعالة وآمنة لإزالة الدهون من جدران المطبخ - صور

esrf
تعبيرية
 
الإثنين، 27-07-2026 10:38 ص

الوكيل الإخباري-   تُعد الدهون المتراكمة على جدران المطبخ من أكثر المشكلات شيوعًا، إذ تتطاير زيوت الطهي وتلتصق بالأسطح لتشكل طبقة لزجة تجذب الغبار، وقد يصعب إزالتها إذا أُهملت لفترة طويلة.

أفضل طرق إزالة دهون جدران المطبخ:

* الماء الدافئ: مناسب للبقع الحديثة، ويُفضل المسح بعد الطهي مباشرة ثم تجفيف الجدار.

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* سائل غسيل الأطباق: تُخلط قطرات منه مع الماء الدافئ لتنظيف الدهون العادية باستخدام قطعة قماش ناعمة.

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* مزيلات الدهون المتخصصة: تُستخدم للبقع الصعبة، مع وضعها على القماش أولًا وليس مباشرة على الجدار.

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* بيكربونات الصوديوم أو الخل المخفف: تساعد في إزالة الدهون المستعصية، مع اختبارها على جزء غير ظاهر قبل الاستخدام.


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ويُنصح بتنظيف جدران المطبخ بانتظام واستخدام طرق لطيفة للحفاظ على الطلاء ومنع تراكم الدهون.

 
 


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