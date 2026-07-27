طرق فعالة وآمنة لإزالة الدهون من جدران المطبخ - صور

أفضل طرق إزالة دهون جدران المطبخ:
* الماء الدافئ: مناسب للبقع الحديثة، ويُفضل المسح بعد الطهي مباشرة ثم تجفيف الجدار.
ويُنصح بتنظيف جدران المطبخ بانتظام واستخدام طرق لطيفة للحفاظ على الطلاء ومنع تراكم الدهون.
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