طرق فعالة وآمنة لإزالة الدهون من جدران المطبخ - صور

الوكيل الإخباري- تُعد الدهون المتراكمة على جدران المطبخ من أكثر المشكلات شيوعًا، إذ تتطاير زيوت الطهي وتلتصق بالأسطح لتشكل طبقة لزجة تجذب الغبار، وقد يصعب إزالتها إذا أُهملت لفترة طويلة.



أفضل طرق إزالة دهون جدران المطبخ:



* الماء الدافئ: مناسب للبقع الحديثة، ويُفضل المسح بعد الطهي مباشرة ثم تجفيف الجدار.

اضافة اعلان







* سائل غسيل الأطباق: تُخلط قطرات منه مع الماء الدافئ لتنظيف الدهون العادية باستخدام قطعة قماش ناعمة.







* مزيلات الدهون المتخصصة: تُستخدم للبقع الصعبة، مع وضعها على القماش أولًا وليس مباشرة على الجدار.







* بيكربونات الصوديوم أو الخل المخفف: تساعد في إزالة الدهون المستعصية، مع اختبارها على جزء غير ظاهر قبل الاستخدام.