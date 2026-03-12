الخميس 2026-03-12 12:21 م

طرق للتخلص من الأفكار السلبية

الوكيل الإخباري-   أفادت عالمة النفس ألينا كوروليوفا أن تركيز الانتباه يحدد إلى حد كبير المعلومات التي يتلقاها الناس من تيار المعلومات العام، مشيرةً إلى أن الشخص الذي يركز على السلبيات لا يرى غالبًا سوى الجوانب السيئة.اضافة اعلان


وقالت كوروليوفا إن الشخص إذا ركّز في طريقه إلى العمل مثلًا على لون معين كالأصفر، فسوف يلاحظ هذا اللون أكثر من غيره. وينطبق الأمر نفسه على الأفكار السلبية، إذ إن التركيز عليها يجعل الإنسان يتلقى مزيدًا من المعلومات السلبية من حوله.

وأوضحت أن الانعزال التام عن المعلومات السلبية قد يعرّض الشخص لخطر العيش في عزلة عن الواقع، مؤكدةً أهمية البقاء على اطلاع بالمعلومات المرتبطة بالسلامة والحياة اليومية، مثل التحذيرات من عمليات الاحتيال عبر الهاتف.

ونصحت بعدم تضخيم الجوانب السلبية في الحياة، وتخيّلها كأنها نقطة سوداء على ورقة بيضاء، لافتةً إلى أن الحياة تحتوي دائمًا على جوانب جميلة ومبهجة إلى جانب الصعوبات.

ومن جانبها، أشارت عالمة النفس إيرينا كراشكينا إلى أن الأشخاص الذين يحسنون إدارة وقتهم غالبًا ما يتمتعون بمستوى أفضل من الصحة النفسية مقارنة بمن يعيشون في حالة استعجال دائم، إذ إن القدرة على التمهل تقلل من التوتر وتعزز الشعور بكفاية الوقت، ما ينعكس إيجابًا على حياتهم الشخصية.
 
 


