طرق مبتكرة لإزالة الخدوش من عدسات النظارات والحفاظ على مظهرها

الوكيل الإخباري- إذا كانت نظارتك تعاني من خدوش صغيرة تؤثر على وضوح الرؤية أو مظهرها العام، هناك العديد من الطرق الفعالة التي يمكنك اتباعها لإزالة هذه الخدوش واستعادة جمال العدسات. إليك بعض الحلول المنزلية باستخدام مواد قد تكون غير تقليدية:

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مسحوق صودا الخبز

يُعد مسحوق صودا الخبز فعالاً في إزالة الخدوش. اخلطي ملعقة من صودا الخبز مع نصف ملعقة ماء لتشكيل عجينة سميكة. ضعي العجينة على العدسات وافركيها بلطف باستخدام كرة قطنية لمدة 20 ثانية تقريبًا. بعدها، اشطفي النظارة بالماء البارد وجففيها بفوطة قماش ناعمة. إذا بقي الخدش، يمكنك تكرار العملية.



مُلمّع المعادن

يمكن لمُلمّع المعادن إزالة الخدوش حتى من العدسات البلاستيكية. ضعي كمية صغيرة من المُلمّع على العدسات، ثم امسحيه باستخدام فوطة قماش نظيفة. بعد التلميع، استخدمي الكحول الطبي لتنظيف العدسات وفوطة قماش نظيفة للتأكد من إزالة أي بقايا للمُلمّع. احذري من استنشاق الأبخرة الناتجة عن المنتج.



معجون الأسنان

يُعتبر معجون الأسنان غير الكاشط حلاً رائعًا لإزالة الخدوش. ضعي كمية صغيرة على منديل أو قطعة قطن وامسحي العدسات برفق. كرّري العملية عدة مرات حتى تلاحظين اختفاء الخدوش.



شمع السيارة

يمنح شمع السيارة لمعة جميلة لعدسات النظارات ويملأ الخدوش الصغيرة. بللي فوطة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة في شمع السيارة وافرِكي العدسات برفق بحركة دائرية. بعد ذلك، امسحي النظارات بفوطة جافة أخرى لتلميعها. كرري العملية عندما يتلاشى الشمع بمرور الوقت.



باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على نظاراتك في حالة ممتازة والاستمتاع برؤية واضحة ومظهر لامع.