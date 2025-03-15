 
السبت 2025-03-15 01:57 م
 




            

        








    

        

        

            طرق مبتكرة للاستفادة من عجينة السمبوسة بوصفات لذيذة
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        السبت، 15-03-2025
    
    
        12:06 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  عجينة السمبوسة ليست فقط للحشوات التقليدية! يمكنك استخدامها بطرق جديدة لتحضير وصفات شهية ومميزة. إليكِ بعض الأفكار المبتكرة:
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1. لفائف البيتزا بعجينة السمبوسة
احشي العجينة بصلصة البيتزا، الجبن، والزيتون مع شرائح البيبروني.
لفيها على شكل رول صغير، ثم اخبزيها أو اقليها للحصول على مقبلات لذيذة.

2. فطائر الجبن والعسل
املئي العجينة بخليط من الجبن الكريمي والعسل، ثم اقليها حتى تصبح ذهبية اللون.
قدميها دافئة مع رشة قرفة لمذاق رائع.

3. مثلثات الشوكولاتة والموز
ضعي شريحة من الموز وملعقة صغيرة من الشوكولاتة داخل العجينة.
اطويها على شكل مثلثات واقليها، ثم رشي عليها سكر بودرة أو قدميها مع صوص الكراميل.

4. سمبوسة الدجاج بالكاري
جهزي حشوة من الدجاج المفروم مع الكاري والخضروات، ثم احشي بها العجينة.
اخبزيها في الفرن أو اقليها للحصول على مذاق غني بالنكهات.

5. أعواد السمبوسة المقرمشة
قطّعي العجينة إلى شرائح طويلة، رشيها بالقليل من البهارات، ثم اخبزيها حتى تصبح مقرمشة.
قدميها كبديل صحي لرقائق الشيبس مع صلصة اللبنة أو الحمص.

6. تارتلات السمبوسة بالجبن والزيتون
شكلي العجينة على هيئة أكواب داخل قوالب المافن، ثم احشيها بالجبن والزيتون.
اخبزيها حتى تصبح ذهبية اللون، وقدميها كمقبلات لذيذة.
 



                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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