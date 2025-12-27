طرق منزلية لإزالة الصدأ عن الأثاث المعدني

أبرز طرق إزالة الصدأ:
صودا الخبز: تُخلط بالماء (أو بيروكسيد الهيدروجين للصدأ العنيد) لتكوين عجينة تُوضع 20 دقيقة ثم تُفرك.
الخل الأبيض: بفضل حموضته يذيب الصدأ، ويمكن تعزيز فعاليته بالملح.
المشروبات الغازية: فعالة للبقع العنيدة، مع ضرورة الشطف الجيد بعد الاستخدام.
البطاطس: تحتوي على حمض الأكساليك الذي يضعف الصدأ عند فركه مع الملح أو سائل الجلي.
الملح والليمون: مزيج كاشط وحمضي لإزالة البقع الصعبة.
ورق الألمنيوم: يتفاعل مع الصدأ ويساعد على إزالته، خاصة للكروم والفولاذ.
المنظفات متعددة الاستخدامات: مناسبة للصدأ الخفيف في مراحله الأولى.
حمض الستريك: فعّال عند خلطه مع بيكربونات الصوديوم وتركه مدة قبل الفرك.
حماية الأثاث من الرطوبة وتغطيته عند عدم الاستخدام.
تجفيفه بانتظام.
وضع طبقة عازلة من الشمع أو الزيت المقاوم للصدأ.
أفضل مزيل منزلي للصدأ هو الخل الأبيض مع الملح، ويختلف وقت العلاج حسب شدة التآكل، مع استخدام أدوات فرك ناعمة لتجنّب خدش السطح.
-
أخبار متعلقة
-
السديس يشيد بإنسانية رجل الأمن في حادثة صحن المطاف
-
قرش العفريت.. المفترس الغامض في أعماق البحار (فيديو)
-
أسرار مذهلة لتربية طفل حسن السلوك
-
في اللحظة الأخيرة.. سائق قطار ينجو من تصادم مميت في مصر
-
أثار ذعر المارة.. سقوط مروع لشاب من فوق "الروشة" في لبنان (فيديو)
-
ضيف مرعب يقتحم مائدة عائلية في الفلبين - فيديو
-
مكافأة 1000 يورو لحماية فقمة نادرة على الساحل الأدرياتيكي
-
مؤذن المسجد النبوي يردد الأذان على فراش الموت - فيديو