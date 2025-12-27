طرق منزلية لإزالة الصدأ عن الأثاث المعدني

الوكيل الإخباري- يُعدّ الأثاث المعدني الخارجي استثمارًا طويل الأمد، لكنه معرّض للصدأ خاصة في الأجواء الرطبة. ورغم أن الأكسدة قد تبدو مزعجة، فإن إزالتها ممكنة بوسائل منزلية بسيطة، ويعتمد اختيار الطريقة على شدة الصدأ ونوع السطح.

أبرز طرق إزالة الصدأ:

صودا الخبز: تُخلط بالماء (أو بيروكسيد الهيدروجين للصدأ العنيد) لتكوين عجينة تُوضع 20 دقيقة ثم تُفرك.

الخل الأبيض: بفضل حموضته يذيب الصدأ، ويمكن تعزيز فعاليته بالملح.

المشروبات الغازية: فعالة للبقع العنيدة، مع ضرورة الشطف الجيد بعد الاستخدام.

البطاطس: تحتوي على حمض الأكساليك الذي يضعف الصدأ عند فركه مع الملح أو سائل الجلي.

الملح والليمون: مزيج كاشط وحمضي لإزالة البقع الصعبة.

ورق الألمنيوم: يتفاعل مع الصدأ ويساعد على إزالته، خاصة للكروم والفولاذ.

المنظفات متعددة الاستخدامات: مناسبة للصدأ الخفيف في مراحله الأولى.

حمض الستريك: فعّال عند خلطه مع بيكربونات الصوديوم وتركه مدة قبل الفرك.

نصائح للوقاية من الصدأ:

حماية الأثاث من الرطوبة وتغطيته عند عدم الاستخدام.

تجفيفه بانتظام.

وضع طبقة عازلة من الشمع أو الزيت المقاوم للصدأ.

معلومة سريعة:

أفضل مزيل منزلي للصدأ هو الخل الأبيض مع الملح، ويختلف وقت العلاج حسب شدة التآكل، مع استخدام أدوات فرك ناعمة لتجنّب خدش السطح.