طرق هامة لخفض فاتورة الكهرباء في منزلك

ومع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد الحاجة للتبريد وتشغيل مكيفات الهواء، حيث تشكل أنظمة تكييف الهواء ما يقرب من خُمس إجمالي كمية الكهرباء المستخدمة في المباني في جميع أنحاء العالم، أو 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي.
وفي البلدان الأكثر حرارة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء بأكثر من 50% إلى 70% في أشهر الصيف مقارنة بالأشهر الأكثر اعتدالاً، وفقاً لما ذكرت "وكالة الطاقة الدولية".
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أنه بحلول عام 2050، سوف ينمو المخزون العالمي من مكيفات الهواء في المباني إلى 5.6 مليارات مكيف (ارتفاعاً من 1.8 مليار عام 2023)، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة الطلب العالمي على الطاقة من مكيفات الهواء ثلاث مرات. وبشكل أكثر تحديداً، خلال هذا الإطار الزمني، سوف يتم بيع مكيف هواء واحد كل ثانية في العالم، كما ذكرت منصة "كونسالتسي".
ومع ازدياد استهلاك الطاقة للتبريد، تزداد فواتير الكهرباء بشكل قياسي كذلك، ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تشير البيانات الصادرة عن وكالة حماية البيئة ومكتب إحصاءات العمل إلى أن تكييف الهواء يضيف في المتوسط 438 دولاراً إلى فواتير الخدمات العامة للأميركيين كل عام.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن أن نحافظ على برودة منازلنا وأجسامنا مع خفض قيمة فاتورة الكهرباء؟
استخدم المراوح بدلاً من المكيفات
وتعتبر المراوح القائمة أيضاً خياراً جيداً لتوزيع الهواء، وإذا كنت تريد المزيد من قوة التبريد من المروحة، يمكنك وضع دلو من الثلج أو وعاء من الماء البارد أمام المروحة، ما سيصدر رذاذاً بارداً مع ذوبان الثلج.
وتستهلك المراوح الكهربائية طاقة لا تذكر مقارنة بالطاقة التي تستهلكها مكيفات الهواء .
اضبط نظام تكييف الهواء لديك واستبدل الفلتر
بإمكانك الاستعانة بفني مختص لتنظيف ملفات التبريد وفحص المكيف وإجراء الصيانة اللازمة له. وإذا لم تتمكن من ذلك، فإن أحد الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها هو تغيير مرشحات الهواء الخاصة بالنظام بنفسك، إذ يمكن أن يساعد تغيير المرشح مكيفَ الهواء في منزلك على العمل بكفاءة أكبر، مما يقلل من استخدامك للطاقة، وبالتالي التقليل من فاتورة الكهرباء في آخر الشهر.
اضبط منظم الحرارة على 25 درجة مئوية
وإذا كنت ترتدي ملابس فضفاضة، وتشرب الكثير من الماء، وتستخدم المراوح لتدوير الهواء، فستجد أن درجة 25 مئوية هي درجة حرارة مريحة ولن تجبر مكيف الهواء على العمل لساعات إضافية، وهذا يؤدي إلى توفير فواتير الطاقة الخاصة بك.
احجب الشمس بالستائر على النوافذ
وتلعب ستائر المنزل دوراً مهماً جداً في توفير البرودة داخل المنزل وخفض تكلفة فاتورة الكهرباء. وهنا ينصح باستخدام الستائر ذات الألوان الفاتحة التي تعكس أشعة الشمس بدلاً من الستائر الداكنة التي تمتصها، كما ينصح باستخدام الستائر المزدوجة لتقليل كمية الأشعة الداخلة لمنزلك إلى الحد الأدنى.
ويمكن للستائر إذا ما استخدمت بطريقة صحيحة أن تقلل من اكتساب الحرارة بنسبة تصل إلى 45% وفقاً لما ذكرت منصة "سمارت إنيرجي".
استفد من الطبيعة
يمكنك استخدام مروحة النافذة لدفع الهواء البارد ليلاً إلى منزلك، ومع ارتفاع درجة الحرارة في النهار، أغلق النوافذ والستائر وشغّل المراوح أو مكيفات الهواء، حيث لن تضطر الآن إلى العمل بجهد كبير للحفاظ على منزلك بارداً ومريحاً.
لا تستخدم الأجهزة المولدة للحرارة أثناء النهار
يمكنك الانتظار حتى تغرب الشمس ويبرد الهواء الخارجي لتشغيل غسالة الصحون ومجفف الملابس، كما يمكنك محاولة تجنب استخدام الموقد تماماً في الأيام الأكثر حرارة. بدلاً من ذلك، يمكنك تقديم السلطات الباردة المنعشة على العشاء أو الشواء في الهواء الطلق.
أوقف تشغيل المراوح ومكيفات الهواء عندما لا تحتاجها
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