طريقة تحضير 'طبق الآساي الصحي' في 4 خطوات بسيطة

الوكيل الإخباري- يُعد طبق الآساي من أشهر الوجبات الصحية الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، ويُحضّر بسرعة وسهولة في المنزل بمكونات طبيعية ولذيذة.

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المكونات (تكفي لشخص واحد):

100 غرام من توت الآساي المجمد (أو ملعقة كبيرة من مسحوق الآساي + ماء أو حليب)

نصف موزة مجمدة

¼ كوب توت مشكّل (فراولة، توت أزرق، توت أحمر)

¼ كوب حليب لوز أو أي حليب نباتي

ملعقة صغيرة من بذور الشيا أو الكتان (اختياري)

للتزيين (اختياري حسب الرغبة):

شرائح موز أو فراولة طازجة

حفنة من الجرانولا

ملعقة صغيرة عسل طبيعي

رشة من جوز الهند المبشور

مكسرات نيئة (لوز، جوز، كاجو)



طريقة التحضير:

ضعي الآساي، الموز المجمد، التوت، الحليب النباتي، والبذور في الخلاط.

اخلطي جيدًا حتى تحصلي على مزيج سميك وناعم يشبه الآيس كريم.

اسكبي الخليط في وعاء مناسب.

زيّني الوجه بالفواكه الطازجة، الجرانولا، والمكسرات حسب الذوق.



استمتعي بوجبة لذيذة، مغذية، ومليئة بالطاقة!