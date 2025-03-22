طريقة تحضير "عجينة السمبوسة" بأسهل الخطوات

الوكيل الإخباري- السمبوسة هي واحدة من أشهر المقبلات التي تزيّن الموائد، خاصة في شهر رمضان، حيث تتميز بقوامها المقرمش وحشواتها المتنوعة التي تناسب جميع الأذواق.

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ومن خلال تحضير العجينة في المنزل، يمكنك التحكم في المكونات والجودة للحصول على نكهة وقوام مثاليين، كما يمكن حشوها باللحم المفروم، الدجاج، الخضار، أو حتى الجبن.

طريقة تحضير "عجينة السمبوسة"



المكونات:

2 كوب دقيق

¼ كوب زيت نباتي

½ ملعقة صغيرة ملح

½ كوب ماء دافئ (أو حسب الحاجة)

طريقة التحضير:

- في وعاء عميق، امزجي الدقيق مع الملح بشكل جيد.

- أضيفي الزيت النباتي وابدئي بفرك المكونات بأطراف أصابعك حتى يصبح الخليط ذا ملمس رملي.

- قومي بإضافة الماء تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة ناعمة ومرنة.

- غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.

- قسّمي العجينة إلى كرات صغيرة، ثم افردي كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح رقيقة.

- استخدميها فورًا في الحشو والتشكيل، أو قومي بتغطيتها وحفظها لاستخدام لاحق