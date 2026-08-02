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طريقة تحضير مناقيش سريعة بعجينة طرية في 10 دقائق

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تعبيرية
 
الأحد، 02-08-2026 11:23 ص

الوكيل الإخباري-  تُعد المناقيش من أشهر وجبات الفطور في المطبخ الشامي، وتمتاز بعجينة طرية وتحضير سريع بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

المقادير:

كوبان ونصف طحين.
ملعقة صغيرة خميرة فورية.
ملعقة كبيرة سكر.
ملعقة كبيرة حليب بودرة.
رشة ملح.
نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
كوب ماء دافئ.

حشوة الزعتر:

كوب زعتر.
كوب زيت زيتون أو حسب الحاجة.

طريقة التحضير:

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اخلطي الطحين مع الخميرة والسكر والحليب البودرة والملح والبيكنج باودر، ثم أضيفي الماء تدريجيًا واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة. اتركيها قليلًا، ثم قسّميها إلى كرات وافرديها.

اخلطي الزعتر مع زيت الزيتون، ووزّعيه على العجينة، ثم اخبزي المناقيش في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 220 درجة مئوية لمدة 8-10 دقائق حتى تصبح ذهبية.

يمكن تغيير الحشوة باستخدام الجبنة البيضاء أو العكاوي أو خليط الأجبان حسب الرغبة.

 
 


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