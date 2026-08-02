طريقة تحضير مناقيش سريعة بعجينة طرية في 10 دقائق

الوكيل الإخباري- تُعد المناقيش من أشهر وجبات الفطور في المطبخ الشامي، وتمتاز بعجينة طرية وتحضير سريع بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.



المقادير:



كوبان ونصف طحين.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

كوب ماء دافئ.



حشوة الزعتر:



كوب زعتر.

كوب زيت زيتون أو حسب الحاجة.



طريقة التحضير:

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