طريقة حفظ اللحوم في الثلاجة والفريزر أطول فترة دون أن تفسد

الوكيل الإخباري - تختلف طريقة حفظ اللحوم حسب نوع اللحم سواء من الأعضاء الداخلية أو لحم عادي، وإن كان مطبوخ أو نيء، مما يعني ضرورة تخزينه بطريقة سليمة حتى لا يفسد.

توجد وسائل مختلفة لحفظ اللحوم وتخزينها، ولكن الأفضل اتباع الطرق التي ينصح بها خبراء التغذية.

طريقة حفظ اللحم في الثلاجة

- عدم ترك اللحم النيء خارج الثلاجة مدة تزيد على ساعتين، والأفضل تخزينه سريعا بعد الشراء.

- لا يجب غسل اللحوم قبل تخزينها حتى لا تؤدي الرطوبة إلى نمو البكتيريا.

- تقطيع اللحم إلى قطع أصغر، ووضعها في أكياس بلاستيكية مقسمة على عدد الوجبات والصورة التي سيتم تناولها عليها.

-إحكام غلق أكياس اللحم وتفريغها تماما من الهواء، لأن تعرض اللحوم للأكسجين يُفسدها ويغير لونها.

-عند درجة حرارة لا تزيد على 4 درجات مئوية، يتم وضع أكياس اللحم في الرف السفلي للثلاجة لمنع تسرب السوائل إلى الأطعمة الأخرى.

-التخلص يوميا من العصارة أو الدم لإطالة مدة حفظ اللحم في الثلاجة.

مدة حفظ اللحم في الثلاجة

- قد تكون الثلاجة مرحلة من مراحل التبريد، فقد يتم حفظ اللحوم فيها مدة لا تقل عن 6 ساعات ثم نقلها إلى الفريزر.

- وإذا تم الاكتفاء بتبريد اللحم في الثلاجة، فقد تتحمل قطع اللحم أن تبقى بها مدة لا تتجاوز الخمس أيام.

- يتم حفظ الأعضاء الداخلية (الكبد، المخ، الكلاوي، ...) مدة لا تزيد على يومين في الثلاجة.

- أما اللحم المطبوخ يُحفظ من 3 إلى 4 أيام في الثلاجة.

طريقة حفظ اللحم في الفريزر

-تخزين اللحم في الفريزر عند درجة حرارة لا تقل عن -18 درجة مئوية.

-وضع أكياس اللحم بمسافات متباعدة دون تكديس لضمان مرور الهواء بشكل متساوي وعد التقليل من كفاءة الفريزر.

-أن تكون قطع اللحم مقسمة على وجبات داخل كل كيس، لسهولة استخدامها وضمان الاحتفاظ بالمتبقي أطول فترة ممكنة.

-وضع ورقة بتاريخ يوم وضع اللحوم في الفريزر لتسهيل معرفة مدة بقائها مجمدة.

-عدم خلطع أنواع اللحم في أكياس واحدة، فلا يتم وضع اللحم المفروم مع الكبد أو قطع اللحم المكعبات.

-من الأفضل استخدام أكياس شفافة لمعرفة نوع اللحم قبل تسييحه.

-تجنب وضع اللحم في ماء ساخن من أجل فك التجميد والتسييح.

-عند الرغبة في تسييح اللحم لطهيه وتناوله، من الأفضل نقل الكيس من الثلاجة إلى الفريزر لساعات قليلة.

-غسل اللحم وطهيه على الفور بعد التسييح، حتى لا يتعرض للميكروبات أو يفسد.

-بعد تسييح اللحم لا يجوز تجميده وتخزينه مرة أخرى.

مدة حفظ اللحوم في الفريزر

ينصح خبراء التغذية أن يتم تناول المخ والكبد الأعضاء الداخلية سريعا وعدم إطالة مدة حفظهم في الثلاجة أو الفريرز، لأنهم يتعرضوا للتلف والفساد أسرع من قطع اللحم الأخرى، ولكن مع اتباع طريقة حفظ اللحوم الصحيحة يمكن أن يبقى اللحم مخزنا لمدة تصل إلى عام.

فقد يظل اللحم في الفريزر من 4 إلى 6 أشهر وأكثر، أما اللحم المفروم والأعضاء الداخلية مثل المخ والكبد والكلاوي تُحفظ لثلاثة أشهر في الفريزر كأقصى مدة زمنية، وفي حال الرغبة في حفظ اللحم المطبوخ، فيمكنه البقاء لمدة شهرين في الفريزر.

انتقاء قطع لحم جيدة ومن مصدر موثوق يُسهل اتباع طريقة حفظ اللحوم السليمة، والقدرة على شراء كمية تكفي لعام طالما تم تخزينها بشكل صحيح.

