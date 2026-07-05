طريقة خاطئة لتناول الآيس كريم في الحر

فبحسب مختصين، يبدأ معظم الأشخاص بتناول الآيس كريم من المنتصف، بينما تؤكد خبيرة صناعة الآيس كريم روز كالدور-أروني أن الطريقة الأفضل هي البدء من الأطراف باتجاه الداخل، للحفاظ على قوامه ومنع ذوبانه ثم إعادة تجمده بشكل قاسٍ.
وتوضح أن ذوبان الآيس كريم وإعادة تجميده يؤدي إلى تكوّن بلورات ثلجية كبيرة تغيّر قوامه وتجعله أقل نعومة.
ورغم انتشار هذه النصيحة على مواقع التواصل، تؤكد شركة "بن آند جيري" أنه لا توجد طريقة واحدة صحيحة لتناوله، لكنها توصي بتركه قليلًا خارج الفريزر أو تسهيل تقديمه بماء دافئ للحصول على قوام أفضل.
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