الإثنين 2026-07-27 11:46 ص

طريقة سهلة لتحضير تشيز كيك اللوتس في المنزل - فيديو

صثي
تعبيرية
 
الإثنين، 27-07-2026 10:15 ص

الوكيل الإخباري-  تشيز كيك اللوتس

مدة التحضير: 60 دقيقة
تكفي: 8 أشخاص

المكونات:

* 200 غرام بسكويت لوتس مطحون.
* 100 غرام زبدة مذابة.
* ملعقة صغيرة قرفة.
* كوبان سكر.
* كوبان حليب بودرة.
* كوب لبن زبادي.
* علبتان قشطة.
* كوب زبدة لوتس مذابة (للتزيين).
* ملعقتان كبيرتان بسكويت لوتس مطحون (للتزيين).
* حبات فراولة للتزيين.

طريقة التحضير:

1. اخلطي بسكويت اللوتس المطحون مع الزبدة والقرفة، ثم افردي الخليط في قاعدة قالب التشيز كيك، وأدخليه الفرن على حرارة "180 درجة مئوية" لمدة "5 دقائق".
2. اخلطي السكر، والحليب البودرة، واللبن الزبادي، والقشطة، ثم اسكبي الخليط فوق قاعدة البسكويت، وأعيدي القالب إلى الفرن لمدة "10 دقائق".
3. زيّني الوجه بزبدة اللوتس المذابة، ثم ضعي التشيز كيك في الثلاجة لمدة "ساعتين" على الأقل.
4. قبل التقديم، زيّني ببسكويت اللوتس المطحون وحبات الفراولة الطازجة.

اضافة اعلان

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية مشروع مواقف ذكية جديدة في عمّان لربط المركبات الخاصة بالباص سريع التردد

شثبق

المرأة والجمال مجوهرات صيف 2026 تستلهم سحر البحر والأجواء الاستوائية - صور

وزارة الزراعة

أخبار محلية زراعة الأغوار الشمالية تدعو مربي النحل إلى اتباع الإرشادات خلال موجة الحر

سيب

تكنولوجيا دراسة تكشف دور الرياضات الإلكترونية في تقوية القدرات الذهنية

العثور على جثة مجندة داخل قاعدة عسكرية .. والشرطة العسكرية تفتح تحقيقًا

عربي ودولي العثور على جثة مجندة داخل قاعدة عسكرية .. والشرطة العسكرية تفتح تحقيقًا

ارتفاع مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية في الأردن إلى 71% خلال عام

أخبار محلية ارتفاع مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية في الأردن إلى 71% خلال عام

sdf

طب وصحة اختصاصية تغذية تكشف فوائد الرمان عند تناوله يوميًا

الأمن يحذر المواطنين من ارتكاب هذه الأفعال خلال المناسبات والاحتفالات

أخبار محلية الأمن يحذر المواطنين من ارتكاب هذه الأفعال خلال المناسبات والاحتفالات



 
 






الأكثر مشاهدة

 