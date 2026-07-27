طريقة سهلة لتحضير تشيز كيك اللوتس في المنزل - فيديو

الوكيل الإخباري- تشيز كيك اللوتس



مدة التحضير: 60 دقيقة

تكفي: 8 أشخاص



المكونات:



* 200 غرام بسكويت لوتس مطحون.

* 100 غرام زبدة مذابة.

* ملعقة صغيرة قرفة.

* كوبان سكر.

* كوبان حليب بودرة.

* كوب لبن زبادي.

* علبتان قشطة.

* كوب زبدة لوتس مذابة (للتزيين).

* ملعقتان كبيرتان بسكويت لوتس مطحون (للتزيين).

* حبات فراولة للتزيين.



طريقة التحضير:



1. اخلطي بسكويت اللوتس المطحون مع الزبدة والقرفة، ثم افردي الخليط في قاعدة قالب التشيز كيك، وأدخليه الفرن على حرارة "180 درجة مئوية" لمدة "5 دقائق".

2. اخلطي السكر، والحليب البودرة، واللبن الزبادي، والقشطة، ثم اسكبي الخليط فوق قاعدة البسكويت، وأعيدي القالب إلى الفرن لمدة "10 دقائق".

3. زيّني الوجه بزبدة اللوتس المذابة، ثم ضعي التشيز كيك في الثلاجة لمدة "ساعتين" على الأقل.

4. قبل التقديم، زيّني ببسكويت اللوتس المطحون وحبات الفراولة الطازجة.

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