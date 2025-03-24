الإثنين 2025-03-24 01:18 م
 

طريقة عمل العوامات اللبنانية (لقمة القاضي) بطريقة صحية باستخدام المقلاة الهوائية

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تعبيرية
 
الإثنين، 24-03-2025 01:05 م

الوكيل الإخباري-   العوامات اللبنانية، المعروفة أيضًا باسم "لقمة القاضي" في بعض الدول العربية، هي نوع من الحلوى التقليدية التي تتميز بشكلها الكروي وقوامها المقرمش من الخارج والهش من الداخل.

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تعلمي تحضيرها بطريقة صحية باستخدام المقلاة الهوائية مع الشيف شهرزاد الحجار التي تقدم ألذ الوصفات خلال شهر رمضان ضمن برنامج "حكايات مطبخ" على قناة فتافيت.


طريقة عمل العوامات اللبنانية
المكونات:
2 كوب + 1 ملعقة كبيرة دقيق متعدد الاستخدامات
1 ملعقة صغيرة خميرة جافة (نشطة)
¼ ملعقة صغيرة ملح
1 حبة بطاطا متوسطة الحجم، مسلوقة ومقطعة إلى شرائح
2 ملعقة كبيرة نشا الذرة
2 كوب ماء دافئ
زيت جوز الهند للتزيين
مكونات الشراب:
1 كوب سكر
1 كوب ماء
عصرة ليمون حامض
¼ ملعقة صغيرة ماء الورد

خطوات التحضير:
تحضير القطر (الشيرة):
في قدر صغير على نار متوسطة، اخلطي السكر والماء وحركي المزيج حتى يذوب السكر تمامًا.
اتركيه على النار لمدة 10 دقائق حتى يتكاثف قليلًا، ثم أضيفي عصير الليمون وماء الورد واتركيه يبرد تمامًا قبل الاستخدام.


تحضير العوامات:
في وعاء كبير، اخلطي البطاطس المهروسة مع الدقيق، الخميرة، النشا، والماء الدافئ حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.
غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة ساعة ونصف حتى يتضاعف حجمها.
شكّلي كرات صغيرة من العجين بحجم حبة الكرز.
سخني المقلاة الهوائية على حرارة 175 درجة مئوية.
ضعي ورق البرشمان في المقلاة ورشيه بالقليل من زيت جوز الهند.
رصي كرات العجين داخل المقلاة مع ترك مسافة 1 بوصة بين كل كرة.
رشي الوجه بالقليل من الزيت، ثم اقلي العوامات لمدة 4-5 دقائق حتى تصبح ذهبية اللون.
اقلبي الكرات واطهيها لمدة 1-3 دقائق إضافية حتى تتحمر من جميع الجوانب.
ضعي العوامات الساخنة في القطر مباشرة واتركيها لمدة 2-3 دقائق حتى تمتص الحلاوة.
أزيليها باستخدام ملعقة مشقوقة وقدميها دافئة.

 

فوشيا 

 
 
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