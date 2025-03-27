طريقة عمل المعمول بحشوات متنوعة لعيد الفطر

المكونات:
للعجينة:
3 أكواب دقيق
1 كوب سميد ناعم
½ كوب سكر ناعم
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
½ ملعقة صغيرة محلب مطحون (اختياري)
200 غرام زبدة مذابة أو سمنة
½ كوب حليب دافئ (أو ماء حسب الحاجة)
حشوة التمر:
1 كوب معجون تمر
1 ملعقة كبيرة زبدة مذابة
½ ملعقة صغيرة قرفة
حشوة المكسرات:
1 كوب مكسرات مجروشة (جوز، فستق حلبي، لوز)
2 ملعقة كبيرة سكر
½ ملعقة صغيرة قرفة
1 ملعقة صغيرة ماء زهر
تحضير العجينة:
في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، السميد، السكر، الخميرة، والمحلب.
أضيفي الزبدة المذابة واخلطي جيدًا باستخدام أطراف الأصابع حتى تتشرب المكونات الدهنية بالكامل.
اسكبي الحليب الدافئ تدريجيًا واعجني حتى تحصلين على عجينة ناعمة ومتجانسة.
غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة ساعة.
حشوة التمر: اخلطي معجون التمر مع الزبدة والقرفة حتى يصبح طريًا وسهل التشكيل.
حشوة المكسرات: اخلطي المكسرات المطحونة مع السكر والقرفة، ثم أضيفي ماء الزهر وقلّبي جيدًا.
سخّني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
خذي قطعة صغيرة من العجينة وكوّريها، ثم احشيها بقليل من التمر أو المكسرات وأغلقيها جيدًا.
استخدمي قوالب المعمول لنقش الأشكال المميزة، أو شكليها يدويًا.
رصي حبات المعمول في صينية خبز، واخبزيها لمدة 12-15 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.
بعد أن يبرد، رشّي السكر الناعم على الوجه، وقدّميه مع القهوة أو الشاي.
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