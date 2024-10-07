طريقة عمل بيتزا المج الشهية في 4 دقائق

ونقدم في التقرير التالي طريقة عمل بيتزا المج الشهية بخطوات سهلة في المنزل وفي دقائق معدودة، حسب ما استعرضه موقع Food Network.
مكونات بيتزا المج
3 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.
بيضة واحدة.
2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.
1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
1 ملعقة كبيرة من معجون الصلصة.
1 ملعقة كبيرة من الزيتون المقطع.
ربع ملعقة من البيكنج بودر.
شرائح من "اللانشون".
شرائح من الفلفل الرومي.
كمية من الجبنة الموزاريلا المبشورة.
طريقة تحضير بيتزا المج
أحضري وعاء متوسط وضعي بداخله الدقيق الأبيض بعد نخله جيدًا والتأكد من خلوه من الشوائب والتكتلات.
أضيفي البيضة وزيت الزيتون، والبيكنج بودر، والحليب السائل، وامزجي جيدًا حتى تتجانس المكونات وتحصلي على عجينة لينة.
قسمي العجينة إلى عدة كرات صغيرة الحجم.
جهزي مج يناسب دخول الميكرويف أو الفرن وقومي بدهنه بزيت الطعام.
ضعي قطعة من العجين داخل المج، ثم قومي بدهنها بالصلصة، ثم ضعي طبقة أخرى من العجين ووزعي كمية من الجبنة، ثم ضعي طبقة أخرى وقومي بدهنها بالصلصة وضعي اللانشون والفلفل والزيتون والجبن على الوجه.
قومي بوضع مج البيتزا داخل الميكرويف لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربع دقائق.
أخرجي مج البيتزا بعد تسويته وقومي بتقديمه.
-
أخبار متعلقة
-
"مصاب بالشيخوخة المبكرة".. وفاة الإيطالي سامي باسو عن 28 عاما
-
أمريكا.. كلبة تنقذ مالكها الثمانيني من موت محتم
-
رغم ميزاته..عيوب واختلالات في مساعد الحفاظ على المسار في السيارة
-
وفاة طفل كندي بفيروس نادر
-
عادة صباحية لمدة ساعة سبب نجاح ثالث أغنى شخص في العالم.. ماذا يفعل؟
-
24 ساعة تفصلنا عن جوائز نوبل لعام 2024
-
في ظروف غامضة..مقتل عائلة بالكامل في العراق
-
"أقل تلوثاً".. أول طائرة ركاب كهربائية في امريكا