طريقة عمل بيتزا المج الشهية في 4 دقائق

الوكيل الإخباري- بيتزا المج من أشهى وألذ الوصفات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبأقل مجهود عند الشعور بالجوع في أي وقت.

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ويُمكن إعداد بيتزا المج بالعديد من الحشوات، سواء اللحم أو الدجاج أو الهوت دوج أو الجمبري، حسب المكونات المتوفرة في المنزل.



ونقدم في التقرير التالي طريقة عمل بيتزا المج الشهية بخطوات سهلة في المنزل وفي دقائق معدودة، حسب ما استعرضه موقع Food Network.



مكونات بيتزا المج

3 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

بيضة واحدة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من معجون الصلصة.

1 ملعقة كبيرة من الزيتون المقطع.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

شرائح من "اللانشون".

شرائح من الفلفل الرومي.

كمية من الجبنة الموزاريلا المبشورة.



طريقة تحضير بيتزا المج

أحضري وعاء متوسط وضعي بداخله الدقيق الأبيض بعد نخله جيدًا والتأكد من خلوه من الشوائب والتكتلات.

أضيفي البيضة وزيت الزيتون، والبيكنج بودر، والحليب السائل، وامزجي جيدًا حتى تتجانس المكونات وتحصلي على عجينة لينة.

قسمي العجينة إلى عدة كرات صغيرة الحجم.

جهزي مج يناسب دخول الميكرويف أو الفرن وقومي بدهنه بزيت الطعام.

ضعي قطعة من العجين داخل المج، ثم قومي بدهنها بالصلصة، ثم ضعي طبقة أخرى من العجين ووزعي كمية من الجبنة، ثم ضعي طبقة أخرى وقومي بدهنها بالصلصة وضعي اللانشون والفلفل والزيتون والجبن على الوجه.

قومي بوضع مج البيتزا داخل الميكرويف لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربع دقائق.

أخرجي مج البيتزا بعد تسويته وقومي بتقديمه.